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印巴裔劫表行 20只價值370萬 港警90分鐘破案

香港新聞組／香港12日電
香港尖沙咀廣東道16號一間表行11日發生劫案；圖為警方封鎖現場撿取證物。（中新社）
香港尖沙咀廣東道16號一間表行11日發生劫案；圖為警方封鎖現場撿取證物。（中新社）

香港尖沙咀區名牌鐘表珠寶金行林立，今年7月發生5名刀錘匪徒闖入麼地道一表行劫去8只總值約380萬元（港元，下同，約48.5萬美元）名表，昨日廣東道一間表行亦遭匪徒闖入搶走20只總值約370萬元名表，整個犯案過程僅約半分鐘。

綜合大公、文匯報報導，西九龍總區重案組探員經追查一個半小時後閃電破案，在飛鵝山拘捕一名19歲涉案匪徒及起回全部贓物，現正追緝其餘在逃同黨。

被捕19歲男匪徒為巴基斯坦裔，持有香港身份證，涉嫌「行劫」罪名，昨被通宵扣查。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，警方已鎖定其餘在逃同黨資料，相信是持有香港身份證的印巴裔人士，有信心將全部匪徒繩之以法。

現場為尖沙咀廣東道16號「名人站 VIP STATION」表行，除售賣各款名表外，亦售賣名牌手袋等。昨午約3時，三名身穿黑衫、戴Cap帽及口罩的非華裔男子，分持牛肉刀及長鐵錘闖入表行打劫，當時店內一名女顧客見狀大驚站近飾櫃走向門口，匪徒未理會讓其離去，只專注持刀指嚇職員打開飾櫃取出名表，另有同黨則用鐵錘擊碎其他飾櫃搜掠名表。

匪徒得手後，隨即丟下利刀和鐵錘奪門登上一輛接應的銀色豐田七人車，沿廣東道向尖沙咀碼頭方向逃逸，犯案過程僅約半分鐘。職員驚魂甫定報警，一名女職員因手指擦傷送院。

消息指，重案組探員根據過往經驗，南亞裔犯案後多會逃上山林收藏贓物及更換衣服，再分頭沿山路離去，隨即部署監視附近地區山頭。案發後約一個半小時，探員在飛鵝山山腳發現一名形跡可疑的巴基斯坦裔男子，經截查證實與搶案有關將其拘捕，並在叢林內起出藏有20只名表的背包。及至昨晚，探員再將疑犯押往其於黃大仙竹園北邨寓所搜查。

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