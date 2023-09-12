我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

欲推彈劾拜登 共和黨極右派：麥卡錫敢擋路 官位恐不保

﻿搞活夜經濟 港迪士尼樂園、海洋公園增夜場

香港新聞組／香港12日電
香港迪士尼樂園度假區未來幾個月推出多項新活動或景點，特定晚上營運時間將延長。（中通社資料照片）
香港迪士尼樂園度假區未來幾個月推出多項新活動或景點，特定晚上營運時間將延長。（中通社資料照片）

港府本周將公布推動「夜經濟」一系列活動，兩個主題公園亦將配合。其中香港迪士尼樂園度假區未來幾個月推出多項新活動或景點，特定晚上營運時間將延長。海洋公園表示，未來數月將為訪客提供多元化的晚間玩樂體驗。

綜合媒體報導，即將來臨的萬聖節是入境旅遊恢復後的首個萬聖節，香港迪士尼將再次推出百老匯式歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》，以及夜間「阿Jack怪誕大餐」等其他萬聖節活動，樂園和酒店提供的晚餐選擇，也可讓訪客繼續體驗夜間活動。

適逢華特迪士尼公司100周年和香港迪士尼18周年，華特迪士尼與米奇老鼠銅像 「創夢家」將於10月在樂園展出。全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」亦會於11月開幕。

樂園亦調整營運模式，暑假期間每星期營運6至7天，9月每周開放6天，在季節性活動的特定晚上，營運時間亦將延長。

而海洋公園每年10月都有主題活動「海洋公園哈囉喂全園祭」。園方表示，今年活動期間，指定日期包括10月13至15日、20至23日、27至29日及31日，會開放至晚上11時。另外，海洋公園正籌備聖誕和新年活動。

海洋公園的保育教育活動亦會延伸到晚上，本月下旬推出的海洋公園「夜趣自然遊蹤」，訪客可在保育大使的帶領下，夜遊自然生態徑，發掘園內不同動植物的晚間生態。

園方表示，支持推動「夜經濟」，刺激本地消費及鞏固訪港旅遊業復甦走勢，相信一系列夜間文化和音樂活動、節日慶典、燈光匯演、市集等活動，會帶旺市道。

「海洋公園哈囉喂全園祭」期間，指定日期會開放至晚上11時。（中新社資料照片）
「海洋公園哈囉喂全園祭」期間，指定日期會開放至晚上11時。（中新社資料照片）

迪士尼 樂園 香港

上一則

罕見侏儒抹香鯨 現身深水灣 漁護署籲勿追鯨害命

下一則

四川男大生出地鐵站後失聯 5天後河裡找到遺體…手機不見了

延伸閱讀

不影響1500萬訂戶看NFL 迪士尼下架Spectrum爭端暫解

不影響1500萬訂戶看NFL 迪士尼下架Spectrum爭端暫解
迪士尼豪華版萬聖節 全新體驗尖叫之旅

迪士尼豪華版萬聖節 全新體驗尖叫之旅
迪士尼豪華版萬聖節 全新體驗尖叫之旅

迪士尼豪華版萬聖節 全新體驗尖叫之旅
Disney+北美推「快閃優惠」月費1.99元限期3個月

Disney+北美推「快閃優惠」月費1.99元限期3個月

熱門新聞

網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30
一名男子在上海華為專賣店查看展示的華為 Mate 60 Pro手機。路透

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

2023-09-08 14:55
華為日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro。（歐新社）

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

2023-09-07 13:45
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得在新聞節目中接受訪問。（取材自觀察者網）

ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新

2023-09-09 02:30

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬