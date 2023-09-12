﻿搞活夜經濟 港迪士尼樂園、海洋公園增夜場

香港迪士尼樂園度假區未來幾個月推出多項新活動或景點，特定晚上營運時間將延長。（中通社資料照片）

港府本周將公布推動「夜經濟」一系列活動，兩個主題公園亦將配合。其中香港迪士尼樂園 度假區未來幾個月推出多項新活動或景點，特定晚上營運時間將延長。海洋公園表示，未來數月將為訪客提供多元化的晚間玩樂體驗。

綜合媒體報導，即將來臨的萬聖節是入境旅遊恢復後的首個萬聖節，香港迪士尼將再次推出百老匯式歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》，以及夜間「阿Jack怪誕大餐」等其他萬聖節活動，樂園和酒店提供的晚餐選擇，也可讓訪客繼續體驗夜間活動。

適逢華特迪士尼公司100周年和香港迪士尼18周年，華特迪士尼與米奇老鼠銅像 「創夢家」將於10月在樂園展出。全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」亦會於11月開幕。

樂園亦調整營運模式，暑假期間每星期營運6至7天，9月每周開放6天，在季節性活動的特定晚上，營運時間亦將延長。

而海洋公園每年10月都有主題活動「海洋公園哈囉喂全園祭」。園方表示，今年活動期間，指定日期包括10月13至15日、20至23日、27至29日及31日，會開放至晚上11時。另外，海洋公園正籌備聖誕和新年活動。

海洋公園的保育教育活動亦會延伸到晚上，本月下旬推出的海洋公園「夜趣自然遊蹤」，訪客可在保育大使的帶領下，夜遊自然生態徑，發掘園內不同動植物的晚間生態。