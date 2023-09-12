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港青少年罪行誌 5萬本派中小學

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港今年上半年有1529名10至20歲青少年涉刑事罪行被捕，較去年同期增約23%，其中涉詐騙被捕人數增幅較大，比去年同期升逾一倍；涉洗黑錢被捕人數亦已超出去年總數。

明報報導，為加強預防青少年犯罪，香港警方去年製作《青少年罪行誌．師長攻略》宣傳刊物，讓學校及家長認識青少年罪行、法例和可疑徵兆，避免青少年誤入歧途。警方今日起推出2023年版本，主題涵蓋罪案增幅較大的詐騙和洗黑錢，另有網上交友風險、同黨欺凌及三合會罪行，將向全港千間中小學派發。

據報導，警務處長蕭澤頤表示，上半年被捕青少年主要涉「傷人及嚴重毆打」和詐騙，分別有232人和217人，涉詐騙被捕人數較去年同期的102增加逾一倍。另一增幅較大罪行為洗黑錢，上半年有113名青少年被捕，多於去年全年的87人；至於同期嚴重毒品罪以及非法收債相關刑事毁壞案被捕青少年人數，則分別下跌31.7%和四成。

報導稱，蕭澤頤表示，上冊刊物接獲家長和教師的正面反應，強調持份者意見更重要，不能單以罪案數字評價其效用。警務處公共關係部傳媒聯絡及支援課高級警司梁仲文稱，是次已印刷5萬本，將派發千間中小學、20間辦學團體和200間青少年服務機構，市民亦可到公共圖書館借閱。刊物另附影片和教學重點簡報，供師長教授學生。

詐騙 香港 毒品

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