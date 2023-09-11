3蒙面嫌持大刀與大錘搶劫香港表行 搜刮47萬美元名表
香港尖沙咀一間表行11日突發劫案，三名男子持利器闖入，搶走20支名表，市值370萬港元(約47萬美元)。警方在案發後約一個半小時於飛鵝山一帶拘捕其中一嫌，並尋回所有贓物。
綜合中新社、中通社、香港01報導，被搶的名表包括勞力士、百年靈（Breitling）、愛彼（AP）、百達翡麗（PP）、Franck Muller等品牌，其中最貴的手表價值逾百萬港幣。
香港警務處西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，11日下午約3時48分，警方接報指，有3名戴口罩的劫匪分別持刀和大錘進入廣東道一間售賣名牌包及手表的店舖，搶劫過程不到2分鐘後，登上一輛掛有假車牌的銀色私家車逃跑。
現場所見，遇劫表行內有飾櫃遭打碎玻璃，一個大鐵槌被棄於一個飾櫃內，一把刀則跌於店外地面。
表行隔壁的藥房職員黃小姐表示，遇劫表行僅開業數月，事發時她聽到表行警鈴「已經響得好大聲了！」表行推銷員拿著一個表行的袋跑入藥房，大叫「搶劫呀！幫我報警！」黃小姐稱推銷員「可能也嚇到了！」
警方經過深入情報分析，案發後一個半小時成功在飛鵝山山腳，截停一名持香港身分證的19歲巴基斯坦裔男子，相信是其中一名劫匪，以搶劫罪將他拘捕。其後在飛鵝山的叢林尋獲一個背包，內有涉案全數20隻手表。
鍾雅倫表示，今次案件中的失物已全部尋回，案件繼續由西九龍總區跟進。
警方表示，已掌握其餘兩名劫匪資料，相信同樣為印巴裔，並持有香港身分證，正追緝其餘在逃人士。
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