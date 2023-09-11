3蒙面嫌持大刀與大錘搶劫香港表行 搜刮47萬美元名表

香港尖沙咀廣東道16號一間表行11日發生劫案。圖為大批警員在現場調查。（中通社）

香港尖沙咀廣東道16號一間表行11日發生劫案。圖為店鋪展示櫃被敲破，嫌犯留下鐵錘作案工具。(中新社)

香港 尖沙咀一間表行11日突發劫案，三名男子持利器闖入，搶走20支名表，市值370萬港元(約47萬美元)。警方在案發後約一個半小時於飛鵝山一帶拘捕其中一嫌，並尋回所有贓物。

綜合中新社、中通社、香港01報導，被搶的名表包括勞力士、百年靈（Breitling）、愛彼（AP）、百達翡麗（PP）、Franck Muller等品牌，其中最貴的手表價值逾百萬港幣。

香港尖沙咀廣東道16號一間表行11日發生劫案。圖為警方封鎖現場撿取證物。（中新社）

香港警務處西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，11日下午約3時48分，警方接報指，有3名戴口罩 的劫匪分別持刀和大錘進入廣東道一間售賣名牌包及手表的店舖，搶劫過程不到2分鐘後，登上一輛掛有假車牌的銀色私家車逃跑。

現場所見，遇劫表行內有飾櫃遭打碎玻璃，一個大鐵槌被棄於一個飾櫃內，一把刀則跌於店外地面。

表行隔壁的藥房職員黃小姐表示，遇劫表行僅開業數月，事發時她聽到表行警鈴「已經響得好大聲了！」表行推銷員拿著一個表行的袋跑入藥房，大叫「搶劫呀！幫我報警！」黃小姐稱推銷員「可能也嚇到了！」

警方經過深入情報分析，案發後一個半小時成功在飛鵝山山腳，截停一名持香港身分證的19歲巴基斯坦裔男子，相信是其中一名劫匪，以搶劫罪將他拘捕。其後在飛鵝山的叢林尋獲一個背包，內有涉案全數20隻手表。

香港尖沙咀廣東道16號一間表行11日發生劫案。圖為大批警員在現場調查。（中通社）

鍾雅倫表示，今次案件中的失物已全部尋回，案件繼續由西九龍總區跟進。

警方表示，已掌握其餘兩名劫匪資料，相信同樣為印巴裔，並持有香港身分證，正追緝其餘在逃人士。