我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設

911恐攻22週年 拜登誓言力阻美國與盟友再遭襲

3蒙面嫌持大刀與大錘搶劫香港表行 搜刮47萬美元名表

香港新聞組／香港11日電
香港尖沙咀廣東道16號一間表行11日發生劫案。圖為大批警員在現場調查。（中通社）
香港尖沙咀廣東道16號一間表行11日發生劫案。圖為大批警員在現場調查。（中通社）

香港尖沙咀廣東道16號一間表行11日發生劫案。圖為店鋪展示櫃被敲破，嫌犯留下鐵錘...
香港尖沙咀廣東道16號一間表行11日發生劫案。圖為店鋪展示櫃被敲破，嫌犯留下鐵錘作案工具。(中新社)

香港尖沙咀一間表行11日突發劫案，三名男子持利器闖入，搶走20支名表，市值370萬港元(約47萬美元)。警方在案發後約一個半小時於飛鵝山一帶拘捕其中一嫌，並尋回所有贓物。

綜合中新社、中通社、香港01報導，被搶的名表包括勞力士、百年靈（Breitling）、愛彼（AP）、百達翡麗（PP）、Franck Muller等品牌，其中最貴的手表價值逾百萬港幣。

香港尖沙咀廣東道16號一間表行11日發生劫案。圖為警方封鎖現場撿取證物。（中新社...
香港尖沙咀廣東道16號一間表行11日發生劫案。圖為警方封鎖現場撿取證物。（中新社）

香港警務處西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，11日下午約3時48分，警方接報指，有3名戴口罩的劫匪分別持刀和大錘進入廣東道一間售賣名牌包及手表的店舖，搶劫過程不到2分鐘後，登上一輛掛有假車牌的銀色私家車逃跑。

現場所見，遇劫表行內有飾櫃遭打碎玻璃，一個大鐵槌被棄於一個飾櫃內，一把刀則跌於店外地面。

表行隔壁的藥房職員黃小姐表示，遇劫表行僅開業數月，事發時她聽到表行警鈴「已經響得好大聲了！」表行推銷員拿著一個表行的袋跑入藥房，大叫「搶劫呀！幫我報警！」黃小姐稱推銷員「可能也嚇到了！」

警方經過深入情報分析，案發後一個半小時成功在飛鵝山山腳，截停一名持香港身分證的19歲巴基斯坦裔男子，相信是其中一名劫匪，以搶劫罪將他拘捕。其後在飛鵝山的叢林尋獲一個背包，內有涉案全數20隻手表。

香港尖沙咀廣東道16號一間表行11日發生劫案。圖為大批警員在現場調查。（中通社）
香港尖沙咀廣東道16號一間表行11日發生劫案。圖為大批警員在現場調查。（中通社）

鍾雅倫表示，今次案件中的失物已全部尋回，案件繼續由西九龍總區跟進。

警方表示，已掌握其餘兩名劫匪資料，相信同樣為印巴裔，並持有香港身分證，正追緝其餘在逃人士。

香港 口罩

上一則

巡航海域擴大 中國海警船漁業執法至換日線以東

延伸閱讀

劉德華迎62歲生日…半個香港娛樂圈同慶 自曝上百張妻女照

劉德華迎62歲生日…半個香港娛樂圈同慶 自曝上百張妻女照
樂基兒認了2度離婚 2月曾自稱單親媽

樂基兒認了2度離婚 2月曾自稱單親媽
夜經濟

夜經濟
黎明前妻樂基兒認了「二度離婚」今年2月曾自稱單親媽媽

黎明前妻樂基兒認了「二度離婚」今年2月曾自稱單親媽媽

熱門新聞

網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30
一名男子在上海華為專賣店查看展示的華為 Mate 60 Pro手機。路透

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

2023-09-08 14:55
華為日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro。（歐新社）

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

2023-09-07 13:45
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得在新聞節目中接受訪問。（取材自觀察者網）

ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新

2023-09-09 02:30

超人氣

更多 >
小飛流戀愛了？ 吳磊自曝「和愛人家人在一起」…網友點名她

小飛流戀愛了？ 吳磊自曝「和愛人家人在一起」…網友點名她
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚