港黃雨馬照跑 馬季開鑼3.6萬人觀賽 比去年增逾3倍

香港新賽馬季10日在沙田馬場開鑼，大批馬迷和遊客進場觀賽，現場氣氛熱烈。（中通社）

新年度馬季昨日開鑼，雖然天文台昨天一度發出黃色暴雨 警告信號，但無損馬迷冒著大雨進入沙田及跑馬地馬場觀賽。首日舉行10場本地賽事，總投注額近13億元（港幣，下同，約1.65億美元），較去年跌8%，可說是「黃雨馬照跑，馬迷水為財」。

綜合港媒報導，昨為取消新冠防疫 措施後首個開鑼日，總入場人數超過3.6萬，比去年增逾3倍，但僅及疫前6萬至7萬人一半，當中7%至8%為內地旅客，他們均希望能在新馬季取得「開門紅」。有第一次買馬的遊客大讚現場氣氛熱烈，並笑說：「運氣很好，第一次買馬就贏！」

馬會行政總裁應家柏於賽後表示，投注額下跌主因是近日惡劣天氣下，馬匹有數天無法如常到跑道操練，令昨日的參賽馬匹數目較上季開鑼日減少逾30%，因此投注額已令人滿意。

黑雨過後，香港 過去幾日天氣仍然不穩，沙田昨日亦下了幾場大雨，但無阻馬迷及遊客入場觀賽的興致。馬會在進場處設置了數個金色銅鑼，不少馬迷紛紛敲響銅鑼以祈求帶來好運。馬季開鑼日開幕儀式於馬匹亮相圈舉行，由馬會主席利子厚敲響銅鑼並主持醒獅點睛儀式，標誌著新馬季展開。

第一場賽事開跑後，騎師策馬揚鞭，駿馬競逐奔馳，觀眾們更在雨中吶喊助威。在港念書的內地人蔡同學和謝同學結伴同行去觀賽，「終於能看到賽馬了，好開心！」蔡同學認為，賽馬是香港的特色之一，是獨特文化中的一部分，「來香港一定要看一次賽馬，現在終於能『打卡』。」

全日賽事（包括其間兩場從韓國越洋轉播的賽事）共吸引12.96億元投注額，較上季開鑼日下跌8%。應家柏指出，在天氣影響導致昨日賽事的參賽馬匹數目較上季開鑼日減少逾30%下，投注額已令人滿意。他續說，沙田馬場的草地跑道狀況仍保持一流水平，「放諸世界如遇相若天氣，沒有其他馬場的跑道可以有此表現。」

香港新賽馬季10日在沙田馬場開鑼，騎手們駕馭各路駿馬在雨中奮力爭先。圖為賽馬衝過終點。（中新社）

賽事方面，昨日的焦點為第四場上演、途程1200米的「香港特區行政長官盃」，結果由練馬師沈集成訓練、田泰安策騎的「維港智能」擊敗目前全球評分最高短途佳駟「金鑽貴人」奪得錦標。賽後由利子厚在頒獎禮上將獎盃及銀碟頒予「維港智能」的馬主。