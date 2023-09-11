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港危坡處處 山泥傾瀉3天90宗 紅磡塌牆險殃及巴士

香港新聞組／香港11日電
筲箕灣耀東邨發生山泥傾瀉。（新華社）
筲箕灣耀東邨發生山泥傾瀉。（新華社）

世紀暴雨襲港後，天文台昨早發出黃色暴雨警告信號，多區又現山泥傾瀉或水浸，紅磡有護土牆崩塌，平治街山泥傾瀉封閉，當時有雙層巴士駛至，幸及時煞停；清水灣亦出現大面積山泥傾瀉，有獨立屋位處塌山泥邊緣，與紅山半島相似，疏散7住戶。「重災區」黃大仙中心北館商場地庫再現水浸，黃大仙港鐵站出入口也積水。

大公報報導，截至昨晚，港府在短短三天內累計已收到近90宗山泥傾瀉報告，超越去年全年總數。當中，石澳道、耀東邨、紅山半島等山泥傾瀉事故對市民的生命財產安全造成即時威脅，合共要撤離約20多人。

紅磡佛光街遊樂場對面護土牆10日崩塌，山泥傾瀉導致平治街交通受阻。（中通社）
紅磡佛光街遊樂場對面護土牆10日崩塌，山泥傾瀉導致平治街交通受阻。（中通社）

香港土地有超過六成是天然山坡，以及有6萬個人造斜坡，不少民居和建築依山而建，甚至建於山上。專家表示，隨著社區發展，臨近民居的斜坡愈來愈多，加上極端天氣山泥傾瀉風險增加，港府必須因時制宜審視現行機制。有立法會議員呼籲當局須盡快全面巡查全港斜坡，並優先檢視近民居的斜坡，在網站發布資訊，讓市民安心。

發展局局長甯漢豪表示，今次遇到的是500年一遇的大雨，在水浸及山泥傾瀉方面，暫時是可控的情況，港府的渠務及斜坡維護設施有因應極端天氣進行「超前部署」，部門將於數天內繼續巡查高危斜坡及路段，希望市民可以放心。她呼籲市民盡量遠離山坡和避免在樹下停留過久。

據悉，發展局前日已完成巡查400個斜坡，並會繼續巡查餘下100個斜坡。

港府前天公布，世紀暴雨過後錄得60宗山泥傾瀉報告，至昨日中午已增至75宗，截至昨晚11時，土力工程處網頁顯示已增至89宗。當中最矚目的是港島豪宅紅山半島的塌山泥事故，部分地基外露，多間獨立屋受影響，72號屋的居民要疏散。耀東邨山泥傾瀉破壞地下水管，多座公屋一度無食水供應。石澳道塌山泥導致封路，石澳村、鶴咀村及大浪灣村等變成「孤島」。

土力工程處前處長陳健碩昨表示，隨著社區持續發展，不斷開山劈石，臨近民居斜坡愈來愈多，加上氣候反常，出現極端天氣比率愈來愈高，港府現有「長遠防治山泥傾瀉計畫」，但山泥傾瀉風險提高，須審視現行機制，加強復修及巡查。

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