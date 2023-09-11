我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

香港世紀暴雨 117校舍遭破壞 10校改上網課

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

今天是世紀暴雨停課後的首個上課日，全港累計117間學校校舍遭到雨災破壞，其中10間學校因操場和課室嚴重水浸，需要清理善後，今日未能恢復面授課程，校方已安排網課。

大公報報導，世紀豪雨在香港多區造成破壞，特首李家超昨日召開會議，聽取各部門匯報工作和市面復修情況。李家超表示，各部門爭分奪秒讓市面恢復正常運作，將市民日常生活不便減至最低。政務司長陳國基昨日下午在跨部門聯合記者會上表示，香港市面已基本復常，市民今日上學、上班問題不大。

口岸方面，昨晚深圳市口岸辦表示，經奮力搶修，蓮塘口岸受損設施設備已逐步恢復，蓮塘／香園圍口岸今日上午7時起恢復旅客及貨運清關服務。至於文錦渡口岸仍繼續暫停有關服務，直至另行通告。

署理教育局局長施俊輝表示，絕大部分學校今日可復課，截至昨午4時，局方收到10所中學、小學、幼稚園及特殊學校通知，因校園受破壞，如泥水湧入學校操場、課室或特別室，出現嚴重水浸，需進一步善後清理，今日暫未能恢復面授課。校方已作出替代安排，例如網課，並通知家長和學生。

環境及生態局局長謝展寰表示，黑雨警告下，內地活豬進口曾暫停一天，之後已恢復正常。由於文錦渡口岸暫停服務，運載鮮活食品車輛改由落馬洲口岸赴港，食安中心已與香港海關就食物清關作緊急應變安排，食物供港不受影響。

被問到今次極端天氣造成的整體經濟損失，陳國基在記者會上表示，港府並沒有這方面的估計。民政及青年事務局局長麥美娟表示，商戶面對的主要是保險索償問題，需由商戶按其購買的保險條款等進行索償。而港府、慈善團體或私人組織有提供基金，協助受暴雨影響的市民，若商戶需援助而又符合資格，也可提出申請。

香港 暴雨 保險

上一則

男子河邊磨鋼筋 堅持2000多天卻連花紋都沒磨掉 為啥？

下一則

港危坡處處 山泥傾瀉3天90宗 紅磡塌牆險殃及巴士

延伸閱讀

香港遇百年暴雨 李家超傍晚勘災：盡快恢復社會運作

香港遇百年暴雨 李家超傍晚勘災：盡快恢復社會運作
港股成交下滑 李家超：將研究如何增加股票市場流動性

港股成交下滑 李家超：將研究如何增加股票市場流動性
傳APEC將禁香港特首出席 拜習會添變數

傳APEC將禁香港特首出席 拜習會添變數
李家超訪印馬星 簽33協議新高 稱3國確認挺港入RCEP

李家超訪印馬星 簽33協議新高 稱3國確認挺港入RCEP

熱門新聞

一名男子在上海華為專賣店查看展示的華為 Mate 60 Pro手機。路透

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

2023-09-08 14:55
網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30
華為日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro。（歐新社）

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

2023-09-07 13:45
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得在新聞節目中接受訪問。（取材自觀察者網）

ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新

2023-09-09 02:30

超人氣

更多 >
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員
台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳