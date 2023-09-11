香港世紀暴雨 117校舍遭破壞 10校改上網課

香港示意圖。(圖：shutterstock)

今天是世紀暴雨 停課後的首個上課日，全港累計117間學校校舍遭到雨災破壞，其中10間學校因操場和課室嚴重水浸，需要清理善後，今日未能恢復面授課程，校方已安排網課。

大公報報導，世紀豪雨在香港 多區造成破壞，特首李家超昨日召開會議，聽取各部門匯報工作和市面復修情況。李家超表示，各部門爭分奪秒讓市面恢復正常運作，將市民日常生活不便減至最低。政務司長陳國基昨日下午在跨部門聯合記者會上表示，香港市面已基本復常，市民今日上學、上班問題不大。

口岸方面，昨晚深圳市口岸辦表示，經奮力搶修，蓮塘口岸受損設施設備已逐步恢復，蓮塘／香園圍口岸今日上午7時起恢復旅客及貨運清關服務。至於文錦渡口岸仍繼續暫停有關服務，直至另行通告。

署理教育局局長施俊輝表示，絕大部分學校今日可復課，截至昨午4時，局方收到10所中學、小學、幼稚園及特殊學校通知，因校園受破壞，如泥水湧入學校操場、課室或特別室，出現嚴重水浸，需進一步善後清理，今日暫未能恢復面授課。校方已作出替代安排，例如網課，並通知家長和學生。

環境及生態局局長謝展寰表示，黑雨警告下，內地活豬進口曾暫停一天，之後已恢復正常。由於文錦渡口岸暫停服務，運載鮮活食品車輛改由落馬洲口岸赴港，食安中心已與香港海關就食物清關作緊急應變安排，食物供港不受影響。

被問到今次極端天氣造成的整體經濟損失，陳國基在記者會上表示，港府並沒有這方面的估計。民政及青年事務局局長麥美娟表示，商戶面對的主要是保險 索償問題，需由商戶按其購買的保險條款等進行索償。而港府、慈善團體或私人組織有提供基金，協助受暴雨影響的市民，若商戶需援助而又符合資格，也可提出申請。