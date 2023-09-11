「雙向奔赴」成新常態 深港通關人次破億

香港與內地2月6日起全面通關後，深圳出入境邊防檢查總站今年已查驗出入境人員累計突破1億人次。（新華社資料照片）

香港 與內地自2月6日全面恢復通關以來，往來交流日益密切。截至9月9日下午2時30分，深圳出入境邊防檢查總站查驗出入境人員累計突破1億人次，日均約40萬人次，已恢復至疫情 前2019年同期的8成。

綜合陸媒報導，深圳出入境邊防檢查總站邊防檢查處處長周大治青示，數據顯示，出入境人員當中，內地居民占比約35.1%，港澳居民占比約62.3%，內地和港澳居民「雙向奔赴」已成為新常態。

報導引述一名從羅湖口岸入境的港籍遊客表示，自己是從快捷通道刷卡驗證過關，準備入境前往深圳購物、遊玩。她說，「感覺人愈來愈多，口岸愈來愈熱鬧了」。

事實上，自2月6日內地與港澳等地全面復關以來，如前述遊客重啟「雙城生活」的民眾已愈來愈多。報導提到，剛過去的暑期，深圳幾個大型陸路口岸紛紛迎來眾多跨境出遊的粵港澳居民。其中，8月19日，經福田口岸出入境人員達21.3萬人次，經羅湖口岸出入境人員達22萬人次，均刷新全面復關以來口岸單日客流量的最高紀錄。

報導指出，與繁忙的陸路交通景象呼應，海上、空中經貿往來也更加密切。7月，深圳邊檢總站查驗的出入境客輪、貨輪分別為2019年同期的94.57%和107.22%。

深圳邊檢總站長徐曉偉透露：「目前出入境客流仍在持續攀升，每月平均以14%的速度快速增長」。為有效應對出入境客流快速增長態勢，他表示，深圳邊檢總站為保障口岸人流物流「大進大出」、「快進快出」，會不斷優化勤務組織，加強科技應用，為廣大出入境人員提供安全、順暢、高效的通關環境。