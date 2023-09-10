港理大衝突拒認罪 14人被裁定暴動罪成

香港示意圖。(圖：shutterstock)

2019年11月18日，逾千人在香港 油麻地一帶打砸燒攻擊警方防線，圖「營救」被警方包圍在理工大學內的人，涉案有213人被警方拘捕，控以暴動等罪。其中，15名案發時年齡由14歲至24歲的被告，有1人認罪，其餘14人受審後，昨日在區域法院被裁定全部罪成。

文匯報報導，法官指，選擇不離開蓄意留在暴動現場的人，藉留守現場支持及鼓動其他「示威者」，是有意圖參與暴動。被告須還押至10月4日判刑，其間法庭為5名現年18歲至19歲的被告索取教導所報告。

在該15名被告中，有6人在案發時未成年。他們同被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同身分不詳者參與暴動。其中，被告譚樂軒另被控管有攻擊性武器罪，控罪指，他於11月19日在寶靈大廈外附近地方，管有一個可發出雷射光束的裝置。19歲男被告李文彬在開審承認暴動罪，其餘14人否認控罪受審。

暫委法官劉綺雲昨日對14名受審被告裁決表示，案發時不論有否聽到警方警告，任何身處暴動範圍及附近者，必然感受到示威者的嘈雜聲，及警方發射海綿彈和催淚煙等，應知現場正在發生暴動，若是無辜途人，必定會盡快離開，不可能在警方推進後仍走入暴動範圍令自己被誤會成暴動者。

她指出，當時無離開的人是選擇不離開，並非因警方未有給他們離開的機會。他們是藉著留守現場，從而支持及「鼓勵」其他「示威者」，助長他們的氣焰，是有意參與暴動，他們的出現亦顯然是有參與暴動的意圖。

劉官拒納數名被告及辯方證人的供詞，包括其中一名被告在錄影會面聲稱自己在場急救。法官認為，可以完全排除她為義務急救員，裁定她必然是預期有暴力場面出現使人受傷，才帶備該些生理鹽水、消毒紗布。

同時，法官考慮到各被告被截停時，除了其衣著裝束外，還帶有口罩 、生理鹽水等示威者常用裝備，加上各人非居於附近，亦無前往案發地點的理由，故認為他們並非無辜第三者，而唯一合理不可抗拒的推論是各人是蓄意留守現場，遂裁定14人全部暴動罪成。