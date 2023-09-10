香港石澳因暴雨與世隔絕3天 200人撤離 還有千人受困

石澳村民表示，9日早上獲知可登記乘船撤離，隨即收拾行李」在石澳後灘候船。由於消防輪未能靠近沙灘，每次6人乘快艇接駁上船，消防亦在岸邊搭建膠浮台方便上落。（取材自臉書）

世紀特大暴雨 襲港期間，石澳對外唯一道路因山泥傾瀉路陷，三條村落逾千名居民一度斷電、斷水、斷通訊，長者更瀕臨「斷藥」危機，與世隔絕近3天、72小時。在港府安排下，昨天下午逾200名受影響居民昨日經由水警輪及消防船接載，順利撤離到北角。

文匯報報導，居民難掩興奮說：「開心，多謝政府部門、石澳居民會，還有一班義工，今（昨）日大家都可以到市區，不用擔心因交通出不到去。」經港府部門搶修後，昨晚9時重開石澳道一條行車線讓輕型車輛通過，估計今晨6時可以讓單層巴士行駛，令居民可進出石澳。

連日暴雨導致全港多區出現山泥傾瀉及路陷，其中石澳道沿路塌山泥及路陷，堵塞了對外唯一的行車線，令石澳村、鶴咀村及大浪灣村與外界斷絕，儼如孤島。特首李家超昨日下午到現場視察，聽取了運輸及物流局局長林世雄有關路面搶修進度的匯報。在場指揮的保安局局長鄧炳強昨日傍晚抵達石澳指揮撤離行動。

除了對外交通，電話網路亦故障，石澳後灘是唯一能接收微弱信號的地方，不少居民都聚集在此，嘗試聯絡市區居民；三條村停電一天，部分水喉出現爆裂，影響食水供應。村內糧食物資漸減，有居民租船到市區買糧，「但每次租船收費200港元（約25.5美元），好貴。」

特首李家超（前左）與運輸及物流局長林世雄（前中）9日午到石澳道塌陷路段視察搶修工程。（取材自政府新聞處圖片）

水警橡皮艇前天將物資運抵石澳泳灘臨時碼頭，消防員、村民及義工等築成人鏈把即食麵、麵包、罐頭及被鋪等物資送上岸。受困的村民當中有不少長期病患的長者，有居民表示，在被困期間，其年邁的父親已經不夠藥吃，身體狀況危急。

昨日下午，約200名村民在石澳泳灘獲安排分乘兩艘船隻離開，沿水路前往北角消防局對開碼頭登岸。

獲救的陳同學說，有部分村民的屋子被水浸，無食水供應，「我住的地方沒斷電停水，不過斷了網。我擔心星期一回不了學校，所以選擇撤離。」她續指，村中還有近1000人留守，大部分是長者。

在北角消防碼頭等候多時的潘先生，終於見到逾90歲母親的身影，潘先生亦對消防處的安排感到滿意。