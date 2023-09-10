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香港去年超級富豪人數大減 首富李嘉誠身家反增

記者陳宥菘／香港10日電
香港去年超級富豪人數銳減23%。（路透）
香港去年超級富豪人數銳減23%。（路透）

最新報告顯示，受新冠疫情、俄烏戰爭、股市低迷等因素拖累，亞洲超級富豪人數去年減少11%，至10.8萬人。其中，香港的超級富豪人口依然是全球最多，但銳減23%至1.26萬人，財富總值約1.5兆美元。

港媒報導，根據數據分析公司Altrata日前發布的「2023年世界超級財富報告」，擁有淨資產超過3000萬美元可視為超級富豪。

去年全球超級富豪數目為39.5萬人，按年跌5.4%，資產淨值按年跌5.5%至45.4兆美元。報告指出，內地對疫情的嚴控措施、烏克蘭戰爭、區域供應鏈中斷、股市下挫等因素，都是全球超級富豪數目減少的原因之一。亞洲部分，香港去年超級富豪數目為1萬2615人，按年跌23%，在10大超高淨值地區之中，排名第7。不同於香港超級富豪人數減少，新加坡超級富豪人數逆勢增長13%。

而根據富比世稍早公布2023香港首50位富豪的總財富僅從3280億美元，小幅下降至3240億美元，折合約2.52兆港元。儘管如此，首富李嘉誠的身家卻逆市按年增長30億美元，雖然長和股價因盈利走弱而有所下跌，但部分被他持有的能量飲料製造商Celsius　Holdings所抵銷，在百事可樂宣布向該公司投資5.5億美元後，該公司的股價急漲接近1倍。

根據富豪榜，長和系創辦人李嘉誠以390億美元身家再度蟬聯香港首富，恒基地產創辦人李兆基、新世界發展主席鄭家純及其家族緊隨其後，身家分別為303億及289億美元。

香港 疫情 新加坡

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