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水淹香江 揭港府窘態 4疑問待解

香港新聞組／香港9日電
香港筲箕灣耀東村的道路8日發生山體滑坡，導致道路和鐵路交通中斷。（Getty Images）
香港筲箕灣耀東村的道路8日發生山體滑坡，導致道路和鐵路交通中斷。（Getty Images）

一場特大暴雨，暴露港府應變能力不足？疏理事件時間軸後，讓人疑惑如此規模天災，為何政府不是經由最權威官方渠道發放對應措施的訊息？為何不果斷成立由政務司司長統籌的指揮中心？清晨發出的「極端狀況」停課及上班安排，為何反帶來更多混亂？斥資1.5億港元設立的緊急警示系統，何以未派上用場？

香港01報導，政務司司長陳國基8日下午2時30分，率10名政府高官會見媒體，交代「應對海葵低壓槽帶來暴雨所致廣泛地區水浸」及善後工作，疑問仍然未釐清。

據報導，新界北立法會議員張欣宇表示，政府的應對信息發放欠統一，特首李家超在凌晨1時許在社交平台發文，只為穩定軍心，讓市民知道特首有參與指揮工作。

立法會選委界議員江玉歡指出，市民明白暴雨「幾百年一遇」，但基本上是靠媒體「每幾分鐘pop up（推播）一次」，才掌握片面信息，建議政府構建資訊平台，交代惡劣天氣預計區域內的道路、交通狀況。

另外，特首李家超8日一早再在社交平台發文指，7日晚已即時指示各部門通宵全力應對，保安局轄下的緊急事故監察及支援中心即時啟動。張欣宇表示，面對嚴重天災，政府應及早果斷成立指揮中心負責應變，對市民（對災情）了解、求助有幫助。

至於「極端情況」的問題，政府最初的新聞稿指雇主和雇員可「參考」八號風球安排，結果不少打工仔冒險在黑雨下繼續上班。報導稱，張欣宇指明白天氣很難預測，但7日晚至8日凌晨，香港市面水浸、交通工具未完全恢復，市民在黑雨下上班亦有安全風險，凌晨早已有條件宣布停工、停課。

最後，是政府斥資1.5億港元建立的緊急警示系統，為何未能在這次世紀暴雨中大派用場？由特首李家超巡視部分受災區後的發言，及陳國基等官員在記者會上反覆表示，天文台早已發出連串暴雨警告信號，毋須再啟動緊急警示系統通知市民。

報導指出，李家超和陳國基表示，未來會檢討政府的應變安排。期望政府可以在檢討過程中，為社會解答以上四個疑問，為未來做好準備。

暴雨 香港

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