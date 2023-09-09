民怨深圳洩洪淹港 港府稱無直接關係

香港8日遭遇暴雨，大批商戶遭遇水浸，商戶積極自救。圖為當日早上，灣仔一間食肆內，店員正在清理店內積水和淤泥。（中通社）

香港 昨天經歷世紀暴雨 ，天文台總部過去24小時錄得逾600毫米雨量，香港近乎「全城泡水」。有香港民眾質疑，除極端暴雨釀災，深圳當局在8日凌晨宣布洩洪，且港府直至洩洪前16分鐘才發出公告與示警，也是讓香港陷入淹水困境的原因。對此，港府官員回應「無直接關係」。

綜合媒體報導，香港政府新聞處在7日晚上11時44分發布新聞稿，稱獲深圳當局通知，深圳水庫於9月8日零時零分排洪，即16分鐘後洩洪，並指「一些新界地區可能出現水浸」，引來質疑公告發得太慢，民眾沒能有充分時間應對。

署理渠務署署長徐仕基表示，新界北部水浸與深圳水庫排洪無關，主要是因為特大暴雨。保安局局長鄧炳強指出，在深圳排洪前45分鐘接獲深圳有關當局通知，深圳水庫排洪對深圳和香港屬安全措施。

而廣東省氣象台首席預報員楊國傑指出，前晚昨晨珠三角廣州、深圳、東莞、佛山等市持續長時間大暴雨，並非一團大雨雲造成，而是對流系統不斷使很多團雨雲「排隊」經過同一個地方，造成同一地區持續降雨，就像列車的不同車廂先後經過同一段鐵軌，稱之為「列車效應」。

楊國傑表示，在珠三角暴雨重災區深圳，降雨主要在龍崗、羅湖、鹽田呈帶狀分布，在「列車效應」下，強降雨雲團源源不斷從香港生成並向深圳移動，導致當地累計雨量大。