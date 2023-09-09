黑雨500年一遇 1天600毫米 達全年1/4 港估損7.8億

暴雨8日為香港帶來洪水，市民聚集在遭淹水的購物中心上層。（歐新社）

受颱風「海葵」殘餘環流影響，香港 、深圳7日晚間起遭遇極端強降雨，香港發布黑色暴雨 信號，降雨量破1884年有紀錄以來新高，香港全城幾乎癱瘓。截至昨天傍晚香港醫管局通報，暴雨造成2人死亡、1人失蹤，115人受傷就醫。

暴雨帶來百年一遇的雨量，香港不少地區水浸及出現山泥傾瀉，港鐵黃大仙站被急流湧入而關閉，觀塘線彩虹至石硤尾服務暫停一整日。港鐵公司表示，經處理水浸損毀及確定鐵路安全運作，今日觀塘線恢復提供全線列車服務，黃大仙站重新開放，B3 出入口維持關閉。

據彭博估計，香港這次世紀暴雨可能造成超過1億美元（約7.8億港元）的損失，索賠主要來自車輛、被淹沒的基礎設施。

而港股繼上周五超強颱風「蘇拉」全日停市後，昨日再因世紀黑色大暴雨而全日停市，港股昨日已損失1120億元成交額，9月兩次停市損失2240億元成交額。

重創交通 山區土石傾洩

央視新聞報導，香港天文台於7日晚間11時發布今年第二個黑色暴雨信號，其中，23時至24時，1小時內降雨量達158.1毫米，這是當地139年有紀錄以來的最高紀錄。暴雨導致全港大面積淹水、山區土石傾洩，公共交通嚴重受阻，地鐵 巴士停駛或調整發車。

香港特首李家超在微博上表示，香港正經歷百年一遇的大暴雨，「極端情況」令多區情況嚴重。李家超並呼籲，市民如非必要，切記應留在室內地方，切勿外出，企業不應要求雇員返回工作地點上班。

香港昨天學校全部停課，多項公共服務暫停，香港交易所也宣布全天交易時段暫停。

香港天文台台長李立信表示，港島、新界部分地區紀錄到超過600毫米降雨，天文台總部過去24小時紀錄超過600毫米雨量，等同香港全年降雨量約四分之一。

至少2死 逾百受傷就醫

香港政務司司長陳國基昨天下午在聯合記者會上宣布，暴雨警告後的「極端情況」將會維持至午夜。

香港醫管局通報，暴雨期間有1人失蹤，117人受傷到公立醫院急症室就醫，其中至少兩人死亡，4人傷勢嚴重，115人受傷就醫。32人情況穩定。

另據明報報導，工程師學會昨分析這次暴雨影響，指香港主要渠道設計普遍能承受200年一遇的暴雨，而這次降雨量是500年一遇，致多區有雨水倒灌和大範圍水浸，建議政府識別香港水浸黑點，針對地規畫更多雨水排放設施和蓄洪池等改善工程。