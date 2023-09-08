疫情、股市低迷拖累 香港去年超級富豪人數銳減23%

香港去年超級富豪人數銳減23%。（路透）

最新報告顯示，受新冠疫情 、俄烏戰爭、股市低迷等因素拖累，亞洲超級富豪人數去年減少11%，至10.8萬人。其中，香港 的超級富豪人口依然是全球最多，但銳減23%至1.26萬人。

港媒報導，根據數據分析公司Altrata日前發布的「2023年世界超級財富報告」，擁有淨資產超過3,000萬美元（約可視為超級富豪。

去年全球超級富豪數目為39.5萬人，按年跌5.4%，資產淨值按年跌5.5%至45.4兆美元。報告指出，中國大陸對疫情的嚴控措施、烏克蘭戰爭、區域供應鏈中斷、股市下挫等因素，都是全球超級富豪數目減少的原因之一。

亞洲部分，香港去年超級富豪數目為1萬2,615人，按年跌23%，財富總值1.5兆美元（約合新台幣48兆元），在10大超高淨值地區之中，排名第7。不同於香港超級富豪人數減少，新加坡 超級富豪人數逆勢增長13%。

而美國的超級富豪人數雖然去年下降4.3%，至約14.3萬人，但仍是全球之冠。報告指出，原因包括亞洲、歐洲超級富豪人數下降幅度較大。

Altrata預測，超級富豪人數在未來5年間，會由去年近40萬人增至約52.8萬人，而亞洲超級富豪財富所占比例，有望由去年27%升至5年後的29%。