保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

左為香港道路淹水，巴士涉水行駛；右為地鐵黃大仙站E出口。 （路透、臉書影片截圖）

「香港 的世紀黑雨，百年最慘烈紀錄。」香港自9月7日晚間多區降下暴雨 ，天文台晚間11時5分發出「黑色暴雨」警告，雨勢持續至8日，雨量創下139年內最高紀錄，多個地鐵站 及巴士路線停駛或有限度行駛，各地災情不斷，包括黃大仙站等地鐵站更被洪水湧入；而港府至8日清晨5時許才宣布進入「極端狀況」及停課，但未宣布停班，8日仍有許多港人涉水上班。另外香港政府耗資1.5億港幣所設立的緊急警示系統，在暴雨中沒有發出任何警示，港府應變能力備受批評；另外深圳8日0時洩洪，港府卻在洩洪前16分鐘才發出公告，同樣令港人憤慨。

受海葵颱風餘波影響，廣東珠江口地區以及香港在9月7日迎來強降雨，香港天文台7日晚間發出「黃色暴雨」警告、短時間內即轉為更嚴重的「紅色暴雨」警告，到了晚間11時5分發出「黑色暴雨」警告。這場暴雨在9月7日11時至午夜12時之間創下一小時158.1毫米雨量的紀錄，是1884年以來、139年內最高。

黑雨警告 有紀錄以來維持最久

截至8日中午12時，香港天文台仍維持黑色暴雨警告，已成有紀錄以來維持最長的「黑雨警告」。

（Getty Images）

暴雨導致許多港人受困商場。（路透）

暴雨雨勢至8日仍持續不斷，香港天文台指出，截至8日中午12時，香港大部分地區雨量累計達300毫米、港島東區及南區雨量更超過500毫米，香港全區多地嚴重淹水，新界北區與港島東區尤其災情慘重，如港島東的柴灣，馬路因水勢嚴重毀損，車輛無法行駛、連救護車都無法通過，而人行道路面的磚被沖走、露出底下的水管管道；柴灣區域內的環翠邨停車場淹水水位逼近兩公尺，場內多部車輛被淹沒。

同樣位於港島東的筲箕灣則面臨山洪，耀興道山坡有大量洪水、山泥、巨石滾下覆蓋路面，有車輛被石塊擊中而損毀。

多個地鐵站同樣遭大水侵襲，當中九龍半島的黃大仙站E出口，暴雨造成黃色泥水如瀑布般沿電扶梯、樓梯灌入地黃大仙站，水深達小腿高度，月台同樣積水，導致該站提早關閉；黃大仙站所屬的港鐵觀塘線亦局部停駛，路線上的硤尾至彩虹站暫停服務，黃埔至石硤尾站路段降低班次至6分鐘一班車；彩虹至調景嶺站12分鐘一班車。

受影響的地鐵路線還包括東鐵線、迪士尼線等，另外香港站、南昌站、柴灣站及上水站部分出入口也因淹水影響而一度關閉；港鐵表示仍需時間處理積水與修復，而受天氣影響，受影響的路段都不會提供免費接駁巴士。

大部分的路面公共交通都停止服務，至8日上午才有部分巴士路線有恢復有限度服務、部分路線恢復行駛。從香港通往深圳的蓮塘口岸、文錦渡口岸也因地下設備間淹水，而暫停通關作業。

（歐新社）

港人涉水出門。（Getty Images）

而香港政府直至8日清晨5時34分發出公告宣布進入「極端狀況」以及停課，但未宣布停止上班，僅呼籲雇主參考八號風球，「情理兼備」進行工作安排；而後勞工處發出的新聞稿則再指出除必要人員外，雇主「不應要求」員工上班，應等待極端情況結束，雇主才考慮路面與交通狀況而處理員工是否上班問題；未能上班的員工也不應無故不獲工資、勤工獎金或津貼。

港府未宣布停止上班

然而，港府未宣布停止上班，使得許多香港人在8日早晨仍冒著暴雨上班，因交通路線停滯、需另尋他法（例如棄巴士轉乘鐵路）而深感無奈。

惡劣天氣影響，亦導致香港交易所暫停交易，至8日中午12時，港交所依然停市。

在這場暴雨中，值得關注的是港府似乎應變反應不及——在7日晚間11時40分，港府已發出多區淹水特別通知，8日凌晨1時許特首李家超在Facebook發文指出要全力應對淹水問題，但其後香港路面公共交通如九龍巴士、城巴及電車皆於凌晨4時至5時許之間宣布停駛，而港府到5時34分才宣布日校停課，另外香港獨立媒體ReNews指出，此前港府耗資1.5億港幣設立的緊急警示系統在暴雨中，完全沒有發出任何警示，形同虛設。

（Getty Images）

該系統原應在如極端天氣、嚴重公共安全和衛生事故等形況下，向香港居民發出警急警示以助攻種應變，但是在7日晚間至8日的暴雨不斷當中，警示系統沒有任何反應——而該系統過去最「知名」的表現，是在2022年3月9日首次啟用時，讓全香港的民眾接到電話警報，但提示的訊息只是伊利沙伯醫院會轉做定點醫院，專門接收COVID-19病人。

有香港網友針對緊急警示系統的毫無反應，諷刺寫下：

「咁都唔叫『極端天氣、嚴重公共安全事故』？咁幾時先叫？係咪有喪屍出現同火山爆發先用？」 （這都不叫「極端天氣、嚴重公共安全事故」？那什麼時候才叫？是不是有殭屍出現加上火山爆發才有用？）

鄰近香港的中國廣東省深圳市同樣受暴雨影響，深圳水庫從8日0時開始洩洪，但香港政府卻在洩洪16分鐘前的7日晚間11時44分，才對香港市民發布通知，此事再度引發港人不滿，有港人將此事聯想8月上旬河北涿州、霸州等地洩洪後被淹、中國民眾質疑河北成為「保北京」犧牲品一事，在Facebook留言：

「保深圳棄香港，好合理。香港做一次涿州」。