民眾怨深圳水庫洩洪致香港泡水 港府稱：無直接關係

香港7日晚間至8日降下「世紀大暴雨」，港島、九龍、新界多地出現淹水災情。圖為東區筲箕灣一棟住宅的管理員在清理入口處的積水。（中新網）

颱風海葵殘餘環流為香港 帶來「世紀大暴雨 」，港島、九龍、新界部分地區過去24小時測得600毫米的降雨，幾乎是全年雨量的四分之一，香港近乎「全城泡水」。不過，有香港民眾質疑，除了極端暴雨釀災，深圳當局在8日午夜宣布洩洪，且港府直至洩洪前16分鐘才發出公告與示警，也是讓香港陷入淹水困境的原因。對此，港府官員回應「無直接關係」。

綜合港媒報導，香港政府新聞處在7日晚上11時44分發布新聞稿，稱獲深圳當局通知，深圳水庫於明日（九月八日）零時零分排洪，即16分鐘後洩洪，並指「一些新界地區可能出現水浸」，引來質疑公告發得太慢，民眾沒能有充分時間應對。

根據香港保安局2009年制定的「天災應變計劃」，深圳當局會在深圳水庫決定排洪前3小時知會香港，若事出突然，也會盡早作出通知。

針對香港民眾質疑通知發得太慢，香港保安局局長鄧炳強8日指出，這次雨勢來得急、且變化快，香港警務處是在深圳水庫洩洪前45分鐘收到通知。

他並表示，收到深圳當局通知後，警務處隨即通知不同部門，其中北區民政署曾派專車到受影響鄉村安排村民轍離，或安排庇護處，但村民評估雨勢後決定不離開。

至於深圳水庫洩洪是否導致香港淹水？鄧炳強強調，香港嚴重淹水似乎與深圳排洪無直接關係。他並稱，深圳水庫洩洪是對深圳和香港市民都是安全的保障措施，香港河道水位也沒有因洩洪而上升，原預計受影響的北區鄉村也無出現嚴重淹水災情。

另據深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室消息，深圳在7日深夜發出「深圳水庫排洪預警的緊急通告」，指自8日0時15分起洩洪。值得注意的是，原先洩洪流量為每秒70至80立方公尺，深圳官方卻在凌晨3時15分，緊急加大排洪流量至每秒120立方公尺，且官方稱洩洪至少要持續10個小時以上。

深圳市應急管理局防災減災處處長王常效更稱，「深圳水庫的水洩洪以後，就沿著深圳河就排到深圳灣裡去了，也就排到大海了。」不過香港也在深圳水庫洩洪後大淹水，香港民眾因此質疑，這如同7月底杜蘇芮颱風為京津冀降下暴雨時，官方選擇洩洪保北京 與雄安新區，造成下游河北涿州大淹水的翻版。