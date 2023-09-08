直擊香港暴雨現場：山泥傾瀉、巨石滾落 商場被淹

9月8日，持續強降雨造成香港特別行政區港島東區筲箕灣耀興道一個地段發生滑坡泥石流，滑落的巨石阻斷道路。圖為市民拍攝泥石流情況。（中新社）

「我的私家車還在裡面，怎麼辦？」8日上午，颱風「海葵」低壓槽給香港 帶來的暴雨 仍在繼續。在香港東區柴灣環翠商場地下停車場，積水深度已接近天花板，一位車主看著浮在水裡的愛車，對記者無奈搖頭。

受「海葵」殘留雲系影響，香港7日晚間開始普降暴雨。香港天文台7日晚上11時05分發出今年第二個黑色暴雨信號，並表示當日晚上11時至0時天文台總部降水量達158.1毫米，創造了1884年有記錄以來的最高紀錄。

強降雨導致全港多地發生水浸。在黃大仙中心購物廣場，渾濁的泥水完全沒過廣場一樓「牛奶冰室」餐廳房頂，餐廳雜物、桌椅、宣傳單隨水漂浮。在旺角一帶，路面積水沒過記者腳踝，許多居民樓宇大堂門口竪起防水擋板並布置沙袋，值班保安不停地用工具排出室內積水。

9月8日，香港黃大仙中心北館地下全層被淹沒。香港遭遇自有紀錄以來最大暴雨，香港受颱風低壓槽影響降暴雨，多區水浸。（中通社）

此次暴雨還引發泥石流災害。特區政府土力工程處緊急控制中心介紹，截至8日8時，共收到七宗山泥傾瀉報告，其中六宗位於香港島，一宗位於新界。

在香港東區筲箕灣柏架山下的耀興道，洪水 裡挾山石、泥沙、大樹傾瀉而下，被連根拔起的樹木和巨石將雙向四車道完全堵死。耀東邨一座居民樓距離該處泥石流現場僅10餘米，場面相當驚險。耀興道的淤泥最深處與車輛底盤齊平，多輛汽車深陷其中，等待救援；一處低窪地段水深達到20多厘米，不少司機下車觀望後選擇後退。泥石流附近的一紅綠燈路口路面也遭暴雨毀壞。

香港警方表示，8日凌晨2時39分接到報案稱耀興道發生泥石流，有車被掩埋，消防員展開搜救。目前所有車道暫時封閉，附近地區目前沒有即時危險，暫不需要疏散。

多位受訪市民稱，沒有料到這次降雨來勢這麼凶猛，持續時間這麼長。有市民7日上班未帶雨傘，當晚下班回家路上被大雨淋透。公交司機蔡先生告訴記者，公司7日深夜通知早班同事等候上班通知，如果路線安全就發車。「現在有些巴士線路已經運營，有些還不能運營。我收到通知，要準備開車上班了。」

另外，市民洪先生說，他8日清早照常出門上班，到公司後收到通知說不用上班了，打算坐車回家。截至記者發稿時，黑色暴雨信號仍然生效，生效時間已超過15個小時，是香港有記錄以來持續時間最長的黑色暴雨信號。