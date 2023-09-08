直擊香港暴雨現場：山泥傾瀉、巨石滾落 商場被淹
「我的私家車還在裡面，怎麼辦？」8日上午，颱風「海葵」低壓槽給香港帶來的暴雨仍在繼續。在香港東區柴灣環翠商場地下停車場，積水深度已接近天花板，一位車主看著浮在水裡的愛車，對記者無奈搖頭。
受「海葵」殘留雲系影響，香港7日晚間開始普降暴雨。香港天文台7日晚上11時05分發出今年第二個黑色暴雨信號，並表示當日晚上11時至0時天文台總部降水量達158.1毫米，創造了1884年有記錄以來的最高紀錄。
強降雨導致全港多地發生水浸。在黃大仙中心購物廣場，渾濁的泥水完全沒過廣場一樓「牛奶冰室」餐廳房頂，餐廳雜物、桌椅、宣傳單隨水漂浮。在旺角一帶，路面積水沒過記者腳踝，許多居民樓宇大堂門口竪起防水擋板並布置沙袋，值班保安不停地用工具排出室內積水。
此次暴雨還引發泥石流災害。特區政府土力工程處緊急控制中心介紹，截至8日8時，共收到七宗山泥傾瀉報告，其中六宗位於香港島，一宗位於新界。
在香港東區筲箕灣柏架山下的耀興道，洪水裡挾山石、泥沙、大樹傾瀉而下，被連根拔起的樹木和巨石將雙向四車道完全堵死。耀東邨一座居民樓距離該處泥石流現場僅10餘米，場面相當驚險。耀興道的淤泥最深處與車輛底盤齊平，多輛汽車深陷其中，等待救援；一處低窪地段水深達到20多厘米，不少司機下車觀望後選擇後退。泥石流附近的一紅綠燈路口路面也遭暴雨毀壞。
香港警方表示，8日凌晨2時39分接到報案稱耀興道發生泥石流，有車被掩埋，消防員展開搜救。目前所有車道暫時封閉，附近地區目前沒有即時危險，暫不需要疏散。
多位受訪市民稱，沒有料到這次降雨來勢這麼凶猛，持續時間這麼長。有市民7日上班未帶雨傘，當晚下班回家路上被大雨淋透。公交司機蔡先生告訴記者，公司7日深夜通知早班同事等候上班通知，如果路線安全就發車。「現在有些巴士線路已經運營，有些還不能運營。我收到通知，要準備開車上班了。」
另外，市民洪先生說，他8日清早照常出門上班，到公司後收到通知說不用上班了，打算坐車回家。截至記者發稿時，黑色暴雨信號仍然生效，生效時間已超過15個小時，是香港有記錄以來持續時間最長的黑色暴雨信號。
上一則
FB留言