香港暴雨／涉水到公司才知停班 有人索性睡在公司

9月8日早上，香港港鐵觀塘綫石硤尾站至彩虹站一段暫停服務，黃大仙地鐵站內出現水浸。（香港中通社）

受颱風「海葵」殘餘環流和季風影響，香港 7日起出現強降雨天氣。香港特區政府於當地時間8日5時34分宣布，所有日校停課，並呼籲雇主參考「八號風球」下的工作安排。記者觀察到，儘管黑色暴雨 信號正生效，不少市民依然選擇清晨提早出門上班。

早上9時許，全副武裝穿著雨衣的張女士在西營盤地鐵 口刷卡入站，她告訴記者，自己公司在柴灣附近，擔心下午黑色暴雨信號如果取消，路面出現交通擁堵，因此選擇乘搭地鐵上班，「柴灣水浸很嚴重，好多車都要涉水而行，我擔心車會死火（熄火）啦，返工遇到暴雨真的很煩的。」

張女士說，家住得較遠的公司同事，一早趕到公司後，又被告知不需要上班，結果又沒有公共交通返回，只能被迫留在公司。「巴士和電車都停運了，公司離地鐵又遠，來回路上都是風險，昨晚都已經下了一夜雨，我覺得發布通知的時間可以再早一點。」

對此，香港天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武解釋指，暴雨發展千變萬化，現今科技仍然無法提前預測暴雨走向，需要等到暴雨區臨近前一小時至半小時，才能向市民發出警示，如果過早發出警示可能會導致誤報。

剛剛結束夜班工作的陳先生提到，由於雨勢太大，公司附近的路面積滿了雨水和沙泥，公司停車場的車輛幾乎都淹在水中，「沒想到雨會下一整晚，路面很多石磚也被雨沖散了，夜晚出去有很大的安全隱患，有同事選擇在公司留宿。」

「我索性留在學校裡過了一夜。」在香港大學讀博士的牛同學稱，自己每天都要回實驗室觀察細菌培養皿，昨晚暴雨來得太突然，原本想盡快趕地鐵回家，無奈到校門口的時候發現等車的隊伍已經排了幾百米，一眼望不到頭，「這樣等下去，到半夜也排不上車，走回家肯定會淋雨生病，萬一路上再遇到倒塌的大樹太危險了。」

中午時分，港島西環一帶雨勢轉弱，陸續有店鋪恢復營業，不少市民出門到超市、菜市場採購。記者看到，街邊放置了不少指示牌，提醒行人注意安全，商舖門口也堆起沙包防止雨水倒灌。「雨玩命一樣的下，又嚴重水浸，根本來不及囤糧。」外出採買的李先生表示，因為外賣平台停止服務，只能趁中午天氣狀況穩定的時候出門採購食材，免得下午回程雨又來，蔬菜價格又要上漲。