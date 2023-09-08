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破139年紀錄…海葵發威 港降「世紀暴雨」全城淹水

記者陳宥菘／香港8日電
颱風「海葵」殘餘環流為香港帶來「世紀暴雨」，自7日晚間6點至午夜12點，九龍、新界東北及港島降下超過200毫米雨量。（取自香港天文台Facebook粉專）
颱風「海葵」殘餘環流為香港帶來「世紀暴雨」，自7日晚間6點至午夜12點，九龍、新界東北及港島降下超過200毫米雨量。（取自香港天文台Facebook粉專）

香港自7日晚間6點至午夜12點，大部分地區降下超過70毫米雨量，而九龍、新界東北及港島降下超過200毫米雨量，香港天文台總部7日晚間11時至午夜12時更降下158.1毫米的時雨量，創下1884年、139年以來的最高紀錄。香港各地因此傳出淹水災情。

綜合港媒報導，隨後大雨逐步發展，天文台在下午8時25分發出特別天氣提示，提醒市民香港廣泛地區可能受大雨影響。

其後雨區影響範圍逐漸擴大，天文台在下午9時25分發出黃色暴雨警告信號，並在下午9時50分發出紅色暴雨警告信號，提醒市民道路會出現嚴重水浸和交通擠塞。

截至9月8日上午7時，是次黑色暴雨警告的生效時間超過7小時，打破1999年8月23日的紀錄（5小時47分鐘）。

在9月8日早上7時的過去二十四小時，香港大部分地區錄得超過100毫米雨量，而港島、九龍及新界部分地區更錄得超過400毫米雨量。

香港政府8日清晨5時許也宣布，由於多數地區出現淹水、公共交通嚴重受阻情況，所有日校8日停課一天，並呼籲僱主應彈性調整工作安排。

暴雨不僅在香港多處釀成淹水，滾滾大水更灌進地鐵站。根據網上流傳的影片，在黃大仙站E出口，豪雨帶來的黃泥如瀑布般沿電梯及樓梯湧入地鐵站，水深一度及至小腿。8日午夜，港鐵緊急宣布暫停觀塘線黃埔站至觀塘站雙向列車服務，以確保行車安全。

不少地方出現嚴重水浸，當中黃大仙龍翔道一帶及柴灣站周圍「災情」慘重，急流湧入港鐵黃大仙站，港鐵暫停觀塘至黃埔服務直至收車。

不過，針對這場「世紀暴雨」，有香港民眾質疑香港天文台事先毫無預警，質疑天文台的緊急警示系統，批評「都降完雨淹水了才通知」。

對此，香港特首李家超表示，他十分關注香港多個地區出現嚴重淹水的情況，他並指出，紀律部隊正處理緊急求助個案，多個政府部門，包括渠務署、路政署、民政事務署及相關部門正全力採取應對行動，並前往受影響地區處理各種情況。請市民因應實際情況盡量留在安全地方，留意最新天氣消息及政府發放的資訊。

香港天文台提醒，在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。且受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。

颱風「海葵」殘餘環流為香港帶來「世紀暴雨」，全城淹水。（取材自臉書）
颱風「海葵」殘餘環流為香港帶來「世紀暴雨」，全城淹水。（取材自臉書）

香港 暴雨 地鐵站

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