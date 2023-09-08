深圳商鋪鬆綁 港澳購買不限套數 還可辦5成貸款

繼住房「認房不認貸」後，深圳市住建局昨證實，非住宅商業辦公物業、商務公寓和商舖，由昨日開始正式對港澳居民開放「限購令」。分析認為，新政策將對關口附近商用物業消化帶來積極影響，尤其是羅湖及福田口岸關口。

綜合大公、文匯報報導，據負責審核購房資格與網簽備案的深圳市住房公積金中心有關人士透露，相關政策調整會否對外發布尚未明確，但近兩天有港澳居民購買深圳市商用物業，已可以透過網簽，並可辦理按揭（貸款 或金融期權），通常首付是五成。深圳今次開放予是港澳居民，不包括台灣居民和境外人士，住宅限購一套政策也未有變化。

美聯物業華南戰略董事總經理江少傑表示，港人過往購買這些物業要求以公司名義購買，並且要一次性付清樓款，現時深圳市開放港澳人士購買商用物業，允許以個人名義購買，並可以辦理五成按揭，有項目甚至可承造55%或60%按揭，大幅緩解買家資金壓力，料港人前來購買該類資產日益增多。

長期以來，港澳居民在深圳只可以以個人名義購買一套住宅，商業公寓、寫字樓和商舖等均要求以公司名義購買，他認為，會影響許多港人購買的意願和興趣，因為註冊公司涉及稅務和費用支出等，也影響許多港人購買，尤其是2005至2015年黃金十年，許多港人想投資 購買公寓和寫字樓，但必須要註冊公司，並且只可一次性付款，銀行不可辦理貸款。

江少傑指出，現時深圳開放港澳居民置業，省卻註冊公司和交稅等問題，既可以購買公寓或者商舖、寫字樓，並且可以像內地居民一樣辦理按揭貸款。

江少傑表示，港人在深圳羅湖東門、深圳福田和龍華等地均購買大量商舖，新政策出台港人可以按揭購買而不用一次過付款。而羅湖和福田口岸關口的一些公寓將會吸引香港 人購買，因為總價比較低，比較適合港人，可以偶爾過來住一下、買來收租，甚至住在深圳香港上班。

中原地產（中國內地）駐港辦公室總經理張倩曄表示，暫時來看，如商業限購放寬，將可增加買家選擇，特別是關口附近公寓項目或商辦改建項目。