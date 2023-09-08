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環團：去年食剩月餅320萬個 每戶浪費1.2個

香港新聞組／香港8日電

今年是疫情復常後首個中秋節，但港人購買月餅過節或送禮的意欲不升反跌。據環團「食德好」調查推算，去年全港浪費320萬個月餅，較前年的464萬個少，今年每個家庭買月餅的預算費用下跌18.3%，月餅滯銷及浪費的情況或會加劇。

綜合大公、文匯報報導，食德好於7月至8月以網上問卷進行「家庭及個人的月餅消費行為調查」，訪問350個家庭。據調查推算，預計今個中秋節平均每個家庭購買1.8盒月餅，較去年的2.61盒少31%，其中自用月餅按年由1.18盒跌至0.86盒，跌幅27.1%，送禮月餅由1.43盒減至0.94盒。

調查又發現，今年平均每個家庭購買月餅的預算費用由去年約456.25港元（約58.2美元），減少至372.91港元（約47.6美元），下跌18.3%。食德好認為，數字反映疫後的第一個中秋節氣氛及經濟復甦未如預期，擔心銷情低迷但產量過多，落差會造成月餅浪費大幅增加。

據調查推算，去年全港共食剩逾320萬個月餅，較前年的464萬個下跌31%，但仍是有紀錄以來第二高，即平均每100個月餅中，就有15個食剩；平均每個家庭浪費月餅數量由1.74個下跌至1.2個，月餅浪費上略有改善。

在月餅回收方面，調查顯示由2021年的22%下跌至14%，反映月餅回收並未成風。綜觀整個月餅市場，於供應及需求均有萎縮及落差，食德好認為，今年月餅浪費情況值得關注。

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