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港藥店「斤變兩」16倍價欺客 蟲草按「錢」計1斤28萬

香港新聞組／香港8日電
香港消委會點名譴責銅鑼灣4藥店，涉嫌以斤變兩及兩變錢手法，欺騙消費者。（取材自香港電台）
香港消委會點名譴責銅鑼灣4藥店，涉嫌以斤變兩及兩變錢手法，欺騙消費者。（取材自香港電台）

香港與內地恢復全面通關後，個別藥店的不良銷售情況有死灰復燃之勢，香港消費者委員會昨日表示，通關後與藥店相關投訴顯著飆升，並公開點名譴責銅鑼灣4間藥店營商，以「斤變兩」等手法卑劣；今年首8個月，該4間藥店共涉及49宗投訴，增幅幾乎是去年全年接獲投訴的一倍，涉款58.6萬港元（約7.47萬美元），最大宗損失約10萬元。

 文匯報報導，遭點名4間藥店，包括「藥城」、「521生活百貨」、「環球大藥坊」及「安康大藥坊」，套路包括標價模糊或迴避交代重量單位：當顧客有意購買時，店員馬上將參茸藥材搗碎、切片，待米已成炊後，消費者才知重量單位由「斤變兩」或「兩變錢」，迫使顧客支付較原先預算高10倍至16倍不等價錢。部分藥店前科累累，透過改名換姓繼續營業，消委會呼籲各監管及執法機關加強監管、果斷執法。

消委會商業手法研究及消費者投訴審查小組副主席彭楚夫形容，「橋唔怕舊，最緊要受。」該4間藥店採用傳統不良經營手法，包括含糊地標價，令消費者以為是每斤定價，最後卻「斤變兩」、「兩變錢」，實收金額較顧客原先理解的貴10倍，甚至16倍，「這些中藥材和參茸海味的價錢牌通常標示非常顯眼的售價，但在價錢牌下方卻以非常細小及不顯眼顏色的字體標示重量單位，如每兩或每錢，令消費者難以察覺。」

明報報導，比如「521生活百貨」野山蟲草標明售1980港元，單位計算為「每錢」，客人如買一斤，折後需付逾28.5萬港元。

部分被點名的藥店更是「慣犯」，前科累累，卻透過「改名換姓」 繼續營業及欺騙消費者。彭楚夫指出，留意到這次被點名的「藥城」，其舖位前身為一間曾於2015年被消委會點名批評、名叫「宗宏堂大藥坊有限公司」的藥店。經翻查公司註冊處資料後發現，「藥城」的其中一名股東正正就是「宗宏堂大藥坊有限公司」負責人，顯示兩間藥店的背後主事人疑屬於同一夥人。

此外，被點名的另一間藥店 「環球大藥坊」早前已結業，上址由「安康大藥坊」承租，但兩藥店均由 「新兆財有限公司」經營，懷疑亦是同一夥人改店名後繼續營業的伎倆。

消委會總幹事黃鳳嫺表明，承接人仍要承擔舊店的法律問題，客人可一年內向新名店追究之前的問題，改名不一定能「甩身」。

遭香港消委會點名譴責的藥房之一安康大藥（前身為環球大藥坊）。（取材自香港消委會）
遭香港消委會點名譴責的藥房之一安康大藥（前身為環球大藥坊）。（取材自香港消委會）

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