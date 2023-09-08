港44%無業婦女 離開職場逾5年 工聯會盼政府助就業

香港 工聯會婦女事務委員會一項調查發現，無論在職或非在職受訪婦女，均有約70%直言難兼顧工作和照顧家庭需要，欠缺托兒服務令她們未能安心外出工作，因此建議政府帶頭增設托兒設施，並增加「全職媽媽免稅額」等措施，以協助婦女就業 ，同時要增加輔助生育支援，鼓勵職業婦女生育。

綜合大公、文匯報報導，工聯婦委主任梁頌恩昨在記者會上表示，香港勞動人口參與率僅57.9%，減去30多萬名外傭，婦女勞動力參與率更只有48.6%。相較新加坡婦女勞動力參與率逾63%，以及澳門的59.9%，皆顯示香港婦女勞動力有提升空間。

工聯婦委副主任程岸麗指，上月初訪問566名在職及非在職婦女，均有七成受訪者認為「工作時間難配合照顧家庭需求」。在職受訪婦女當中，47.4%表示「托兒服務不足夠」，43.3%則指「缺乏合適的照顧者」，反映雙職婦女面對工作及照顧家庭兩方面壓力，這些因素亦導致非在職婦女難重投勞動市場。

同時，調查發現有44%非在職婦女受訪者離開職場5年以上；12.1%則離開職場3至5年，這些不再工作的婦女當中，36.2%表示需要照顧子女，18.6%則因難兼顧工作和為家庭而放棄工作。工聯婦委表示，多年未有工作的婦女面臨與社會脫節風險，更難重新適應工作節奏。

不過，超過70%受訪非在職婦女表示，倘有合適條件會考慮重投勞動巿場，其中大部分是46歲以上的已婚和逾5年沒有工作的家庭主婦，她們渴望工作以緩解家庭經濟壓力，同時重拾個人的人生價值及與社會接軌。程岸麗認為， 政府應採取不同措施協助她們，如提供更多較彈性的兼職機會，並配合中高齡就業津貼作誘因吸引僱主招聘。

工聯婦委副主任、立法會議員郭偉强表示，工聯婦委曾與30多名婦女及其配偶進行焦點訪談，綜合意見指出本港托兒服務名額不足、收費昂貴和服務時間不配合需求等，甚至有市民不知有社區托兒服務存在。

根據教育局 統計，去年共有47.7萬名幼稚園及小學學生，但社署2021至22年度只有28間獨立幼兒中心，提供3,187個名額，而鄰里支援幼兒照顧計畫中心有18間，名額僅954人，工聯婦委建議特區政府起帶頭作用，為公務員提供托兒服務，鼓勵私人企業效法，同時完善托兒服務、增加並鼓勵托兒市場發展。