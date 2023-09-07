我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

颱風環流肆虐 香港破139年記錄「世紀暴雨」全城淹水

CNN民調：拜登、川普支持率相近 共和黨僅海理勝拜登

颱風環流肆虐 香港破139年記錄「世紀暴雨」全城淹水

香港新聞組／即時報導
颱風「海葵」殘餘環流為香港帶來「世紀暴雨」，全城淹水。圖為香港土瓜灣淹水。（中通社
颱風「海葵」殘餘環流為香港帶來「世紀暴雨」，全城淹水。圖為香港土瓜灣淹水。（中通社

颱風「海葵」雖已減弱為熱帶低壓，但其殘餘環流持續西移，肆虐大陸東南沿海地區，從7日晚起為廣東沿岸帶來暴雨，更為香港帶來「世紀暴雨」。香港自7日晚間6時至午夜12時，大部分地區降下超過70毫米雨量，而九龍、新界東北及港島降下超過200毫米雨量，香港天文台總部7日晚間11時至午夜12時更降下158.1毫米的時雨量，創下1884年有記錄以來的最高紀錄。香港各地因此傳出淹水災情。

鄰近香港的中國深圳市也同樣出現雨災。為了疏導雨水，深圳水庫今天零時零分排洪。香港當局對此高度戒備，擔心接近深圳的香港新界地區可能出現淹水情況。

政府公布，這次雨災由颱風「海葵」的殘餘環流所造成，自昨晚11時起，本地開始下雨，天文台先是發出最低級別的黃色暴雨警告，但很快就提升至較高的紅色及最嚴重的黑色暴雨警告。

昨晚11時起的一個小時內，天文台錄得158.1毫米雨量，是香港139年以來的最高紀錄；大雨導致多個地區淹水，個別地鐵站也湧入洪水，列車無法靠站，全市公共交通嚴重受阻。

直至今早8時，天文台仍持續發出黑色暴雨警告，這也是香港有暴雨警告以來，黑色暴雨訊號持續最長時間的一次。天文台預告，黑色暴雨警告將會維持至中午。

當前香港大部分交通工具已經停開，只有地鐵及少數公車路線維持有限度行駛。隨著港府上午作出「極端情況」公布，勞工處提醒僱主，除必要人員，不應要求僱員返回工作地點上班。

深圳昨晚起也同樣出現雨災，羅湖、福田、龍華和龍崗區出現大暴雨，深圳氣象台晚上發出紅色暴雨警告訊號，全市進入暴雨緊急防禦狀態。

暴雨不僅在香港多處釀成淹水，滾滾大水更灌進地鐵站。根據網上流傳的影片，在黃大仙站E出口，豪雨帶來的黃泥如瀑布般沿電梯及樓梯湧入地鐵站，水深一度及至小腿。8日午夜，港鐵緊急宣布暫停觀塘線黃埔站至觀塘站雙向列車服務，以確保行車安全。

香港政府8日清晨5時許也宣布，由於多數地區出現淹水、公共交通嚴重受阻情況，所有日校8日停課一天，並呼籲僱主應彈性調整工作安排。

針對這場「世紀暴雨」，有香港民眾質疑香港天文台事先毫無預警，直至7日晚間9時25分發出黃雨警告，25分鐘後即改發紅雨，11時05分又改掛黑雨，中間相隔不足兩小時。

香港天文台提醒，在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。且受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。

颱風「海葵」殘餘環流為香港帶來「世紀暴雨」，自7日晚間6點至午夜12點，九龍、新...
颱風「海葵」殘餘環流為香港帶來「世紀暴雨」，自7日晚間6點至午夜12點，九龍、新界東北及港島降下超過200毫米雨量。（取自香港天文台Facebook粉專）

香港 暴雨 地鐵站

上一則

提升北極事務話語權 中國科考船首次抵達北極點區域

延伸閱讀

港股成交下滑 李家超：將研究如何增加股票市場流動性

港股成交下滑 李家超：將研究如何增加股票市場流動性
傳APEC將禁香港特首出席 拜習會添變數

傳APEC將禁香港特首出席 拜習會添變數
李家超訪印馬星 簽33協議新高 稱3國確認挺港入RCEP

李家超訪印馬星 簽33協議新高 稱3國確認挺港入RCEP
拒邀李家超赴APEC 毛寧：美錯上加錯 立即糾正錯誤

拒邀李家超赴APEC 毛寧：美錯上加錯 立即糾正錯誤

熱門新聞

中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
鄂爾多斯市達拉特太陽能基地。（新華社）

戈壁種電 「長出」一片片「藍色」森林 風沙變少羊變多

2023-09-01 02:00
圖為中國一對夫婦2月在深圳機場自拍留念。(新華社)

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

2023-09-06 08:30

超人氣

更多 >
你的血型是哪兩個字？ A型是「調和」、這血型「單純」

你的血型是哪兩個字？ A型是「調和」、這血型「單純」
22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
習被軟禁還遭元老斥責？美媒：「妄議中央」難度非常高

習被軟禁還遭元老斥責？美媒：「妄議中央」難度非常高