颱風環流肆虐 香港破139年記錄「世紀暴雨」全城淹水

颱風「海葵」殘餘環流為香港帶來「世紀暴雨」，全城淹水。圖為香港土瓜灣淹水。（中通社

颱風「海葵」雖已減弱為熱帶低壓，但其殘餘環流持續西移，肆虐大陸東南沿海地區，從7日晚起為廣東沿岸帶來暴雨 ，更為香港 帶來「世紀暴雨」。香港自7日晚間6時至午夜12時，大部分地區降下超過70毫米雨量，而九龍、新界東北及港島降下超過200毫米雨量，香港天文台總部7日晚間11時至午夜12時更降下158.1毫米的時雨量，創下1884年有記錄以來的最高紀錄。香港各地因此傳出淹水災情。

鄰近香港的中國深圳市也同樣出現雨災。為了疏導雨水，深圳水庫今天零時零分排洪。香港當局對此高度戒備，擔心接近深圳的香港新界地區可能出現淹水情況。

政府公布，這次雨災由颱風「海葵」的殘餘環流所造成，自昨晚11時起，本地開始下雨，天文台先是發出最低級別的黃色暴雨警告，但很快就提升至較高的紅色及最嚴重的黑色暴雨警告。

昨晚11時起的一個小時內，天文台錄得158.1毫米雨量，是香港139年以來的最高紀錄；大雨導致多個地區淹水，個別地鐵站 也湧入洪水，列車無法靠站，全市公共交通嚴重受阻。

直至今早8時，天文台仍持續發出黑色暴雨警告，這也是香港有暴雨警告以來，黑色暴雨訊號持續最長時間的一次。天文台預告，黑色暴雨警告將會維持至中午。

當前香港大部分交通工具已經停開，只有地鐵及少數公車路線維持有限度行駛。隨著港府上午作出「極端情況」公布，勞工處提醒僱主，除必要人員，不應要求僱員返回工作地點上班。

深圳昨晚起也同樣出現雨災，羅湖、福田、龍華和龍崗區出現大暴雨，深圳氣象台晚上發出紅色暴雨警告訊號，全市進入暴雨緊急防禦狀態。

暴雨不僅在香港多處釀成淹水，滾滾大水更灌進地鐵站。根據網上流傳的影片，在黃大仙站E出口，豪雨帶來的黃泥如瀑布般沿電梯及樓梯湧入地鐵站，水深一度及至小腿。8日午夜，港鐵緊急宣布暫停觀塘線黃埔站至觀塘站雙向列車服務，以確保行車安全。

香港政府8日清晨5時許也宣布，由於多數地區出現淹水、公共交通嚴重受阻情況，所有日校8日停課一天，並呼籲僱主應彈性調整工作安排。

針對這場「世紀暴雨」，有香港民眾質疑香港天文台事先毫無預警，直至7日晚間9時25分發出黃雨警告，25分鐘後即改發紅雨，11時05分又改掛黑雨，中間相隔不足兩小時。