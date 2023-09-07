港7年進口520萬隻珍禽異獸 全球最多 WWF：肯定轉口別處

根據世界自然基金會香港分會數據顯示，2015年至2021年間，香港進口超過520萬隻珍禽異獸寵物，涵蓋超過760種動物；更成為瀕危爬行動物貿易的最活躍地區。（中通社）

不少港人有飼養非洲盾臂龜等珍禽異獸，世界自然基金會香港 分會（WWF）形容，香港是全球最大引入「瀕危野生動植物種國際貿易公約」珍禽異獸的地區，占全球「公約」規管活體爬行動物進口量三分之一，在過去7年間進口珍禽異獸520萬隻。

明報報導，致力環境研究的慈善基金會ADM Capital Foundation數據顯示，香港2015至2021年間進口逾520萬隻珍禽異獸寵物，涵蓋逾760種爬行類、鳥類、哺乳類、兩棲類和節肢動物。WWF與ADMCF調查顯示，逾半受訪港人認為飼養珍禽異獸會增加野生動物絕種風險，促政府加強對相關寵物貿易監管，包括訂立珍禽異獸寵物「認可清單」，列明允許或禁止進口、銷售或持有的物種。

報導指出，這兩個組織去年中以線上形式進行香港珍禽異獸寵物貿易調查，共訪問2957名18歲或以上市民。調查顯示，80%受訪者支持禁止特定珍禽異獸寵物種類的貿易，另分別有85%及87%認為政府應提供珍禽異獸寵物的認可獸醫名單及持牌店舖清單。

報導稱，ADMCF野生保育項目主任王爾德說，珍禽異獸是隱藏生病症狀的高手，很多時飼主帶寵物求醫時，病情已屬危殆，而珍禽異獸於出售前及飼養時亦會出現各種健康問題，例如鳥類長時間困在細小籠內會重金屬中毒及足底炎。

據報導，兩組織敦促政府加強珍禽異獸寵物貿易的監管，包括訂立珍禽異獸寵物「認可清單」，列明允許或禁止進口、銷售或持有的物種；加強可追溯機制，以掌握進口香港的珍禽異獸寵物狀况，以及加強以「健康一體」方式管理相關寵物貿易，即珍禽異獸在出售前的健康狀况亦應受管制。

報導說，調查亦顯示，48%受訪者認為香港目前對動物及寵物貿易的規管寬鬆，78%認為當局需收緊規管，僅5%表示熟悉相關規管條例。WWF保育總監陳輩樂稱，香港有最少7條法例管制寵物貿易，惟條例不易理解，給飼主的指引亦不足。陳說，香港野生動物貿易進出口占重要位置，2015至2021年7年間進口逾520萬隻珍禽異獸寵物，很明顯不是每個港人都擁有一隻烏龜或鸚鵡，肯定有大部分會轉口其他地方。

另有媒體報導，嶺大科學教研組客席助理教授宋亦希指出，每年有以百萬計的珍禽異獸進口至香港，當中近一半物種有滅絕危機，本地的非法捕獵問題亦令人關注。他稱，香港的野外是數種瀕危物種的最後根據地，這些物種可能在幾年内就會滅絕。有鑑於香港在另類寵物市場上的影響力，相關機構需要採取更迅速、更有力的行動，保護瀕危動物。