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公屋繼承沒了 舅爭產疑殺外甥女後跳樓亡 曾燒炭尋死

香港新聞組／香港7日電

大埔太和邨發生奪產雙屍命案。一名男子原本有份繼承母親留下的現值300萬港元（約38.25萬美元）公屋業權，但因母親臨終前改遺囑將公屋只留給外孫女，男子疑不滿無份承繼業權5日晚上門與外甥女發生爭執。涉嫌將外甥女綑綁及用剪刀插頸殺害，自己燒炭企圖自殺不果，6日上午由單位攀窗跳樓死亡，警員將案列作謀殺及自殺案。

綜合大公、文匯報報導，64歲男死者與49歲女死者同姓羅，為舅父與外甥女關係。男死者之母早年立遺囑，由兒子及外孫女共同繼承業權，但至2021年去世前改遺囑，將繼承權只給予外孫女，疑因此引起兒子不滿。

消息指，5日晚約10時，舅父到太和邨上門尋找外甥女就單位業權問題理論，期間發生激烈爭吵。昨日凌晨零時許，疑舅父持利器向外甥女施襲。有鄰居當時聽到單位一度傳出尖叫聲，但未幾即回復平靜，故未有為意。直至6日上午約9時，舅父從單位攀窗墮下一樓平台重傷昏迷，巨響驚動街坊報警，救護員檢驗後證實當場死亡。

警員到場調查後，相信死者由亨和樓16樓一單位墮下，警員上樓進入單位在睡房內發現男死者的外甥女在睡床上昏迷，其手部被膠紙綑綁，頭部及頸部有被利器襲擊傷痕，地上則遺有大攤血漬，救護員經檢驗證實女子已經死亡。

另據明報報導，政府化驗所人員及法醫初步檢驗後，發現女死者頸部及背部均有多處相信由利器造成的傷口，而頸部刀傷相信為致命原因。至於該男子除有墮樓所致的傷勢外，其雙手手掌有多處刀傷，相信是與人糾纏期間所致。

報導指出，警方進一步調查，得知兩人為舅父及外甥女關係。據悉女死者生前為清潔工，獨居上址單位，男死者前晚前往該單位，兩人發生爭執後男死者將對方殺害，其後畏罪自殺。初步調查相信案件涉及金錢糾紛，主要牽涉上址單位業權問題。警方並於單位洗手間檢獲一盆未熄滅的炭，相信疑兇曾經嘗試燒炭自殺，其後才由窗戶躍下。

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