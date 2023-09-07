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英國伯明罕破產 港移民憂加稅、住「垃圾城市」

香港新聞組／香港7日電

英國第二大城市伯明罕市政委員會5日宣布破產。當地有不少移英港人聚居，有在伯明罕的港人表示，一直有消息傳出市政府有財攻困難，相信與法院「同工同酬」裁決造成的負債有關。他估計，市面公共服務可能受影響，過去一段時間，街上有堆積垃圾久久未清，擔心政府或增加市政稅稅收，以應付公共開支。

文匯報報導，伯明罕是僅次於倫敦及曼徹斯特的港人移居英國第三大熱門地點，市政府破產料對當地港人造成不小衝擊；有港人移民憂慮將會加稅，而在市政府削減公共開支下，衞生等各項政府服務將會變差，對生活帶來嚴重影響。

香港01報導，居住伯明罕的梁先生表示，一直有風聲指伯明罕市政府有財政問題，至6日公布「破產」後，他指「呆一呆，之後得苦笑，其實英國好多地方都有這個情況」，他指政府早年因最高法院就「同工同酬」作出裁決，導致有不少索償個案，造成市政府負債。

梁先生指，政府每年會徵收市政稅（Council Tax），用作提供公共服務，過去一段時間留意到街道上多了垃圾，清理不夠快，估計政府未來會增加稅收，勢在必行，以維持公共服務。

他又說，消息公布至今只有一天，市面反應平靜，即使政府已叫停非緊急服務開支，但連英國人都沒有太震驚，至於會否因為破產而影響留英信心，他指其實不同城市都各有困難，財政都不算穩健，未來可能會樓價下滑，但由於仍然有需求，相信「跌一跌都即刻有人托市」。

同樣居住伯明罕的港人Irene表示，街道早前曾堆積垃圾，未知是否與公共開支有關，而當地港人最擔心是否會增加市政稅，「日常公共服務可能有影響，不過大家始終關心荷包」，她又指英國經濟大家「心裏有數」，但英國政府有完善機制，不會影響信心；亦有港人吳小姐指出，市政稅年年都有加，近期一些政府服務的熱線亦無人接聽，暫時未知政府會如何處理。

破產 香港 移民

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