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中大「腦智同護」服務計畫 林青霞出錢出力

香港新聞組／香港6日電
林青霞（右）與高錕太太黃美芸（左）都有照顧患腦退化症親人經驗 。（圖：林青霞提供）
林青霞（右）與高錕太太黃美芸（左）都有照顧患腦退化症親人經驗 。（圖：林青霞提供）

香港漸趨老齡化社會，長者現占全港人口逾兩成，伴隨而來的是醫療負擔加劇。中文大學聯同以前校長、「光纖之父」高錕命名的慈善基金，合辦「腦智同護」服務計畫，為長者提供腦健康評估服務，以偵測及預防阿茲海默症。

計畫獲得著名影星林青霞大力支持，她分享夫丈邢李㷧在奶奶患腦退化症趣事，曾聘請傭人假裝「朋友」照顧，讓她感受到安全感。

林青霞除了贊助「腦智同護」服務計畫，更身體力行擔任計畫大使，向大眾推廣計畫，以及加強大眾對腦退化症認知。出錢又出力的林青霞非常好學，期間不時與中大醫學團隊及高錕慈善基金委員開會，亦會「上課」學習相關知識。

林青霞談及香港的情況，她指現時全港65歲以上的長者約有150萬人，當中70歲以上的長者更有十分一人患上腦退化症，而女性平均壽命為88歲，男性則是82歲。她指腦退化症可分為三種程度，隱性可生存約20年；輕症則可生存10至15年；重症可能沒法治療，只能活1至5年。

林青霞身邊唯一患有腦退化症是奶奶，她指由確診至去世前後十多年，有賴家人悉心的照顧。林青霞表示，奶奶患病初期，大家都不知道是腦退化症，只知道她記憶非常差，不斷重複問同一個問題；奶奶經常以為有人偷自己的東西，「其實沒有的，只是感覺有人偷」，並且情緒容易驚恐，後來懷疑是腦退化症，才去醫院作檢查，最後用藥物治療情緒上的問題。

林青霞說，丈夫邢李㷧十分孝順，聘請傭人假裝是奶奶的朋友，守候在家的旁邊，讓奶奶感受到安全感。她指奶奶是節儉的人，會心痛「朋友」為自己花錢，而「朋友」會說禮物都是抽獎送，不用花錢。她提到腦退化症患者會對周遭環境十分敏感，當奶奶要入院時，「朋友」會向婆婆說「人家送的，可以住幾天」。

林青霞指，長者患上腦退化症不喜歡做運動、社交，作為家人要多與他們聊天，多帶他們到戶外散步，盡量順著他們的「遊戲方式」。

「登六」的林青霞透露疫情前開始學習打乒乓球，持續每天打半小時至個半小時。她解釋因有研究指出，打乒乓球能有效預防腦退化症。

林青霞表示，「腦智同護」服務計畫是非常有意義的活動，她將會錄音介紹計畫，放在個人社交平台上，希望取得大眾關注，團隊將於9月21日舉辦開幕典禮，未來會寫一些有關腦退化症文章及故事。

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