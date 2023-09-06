男女舌吻、男男吻、男舔女手… 港嶺大迎新營到處吻

嶺大迎新營男生舔女生手指。（視頻截圖）

近日港大及教大Ocamp迎新營分別爆出醜聞，爆出「組爸」非禮女組員及有「組媽」報稱被組員強姦，引起社會關注。5日網上流出嶺南大學Ocamp花絮片段，可見有兩位男學生接吻、男女學生接吻和狀似舌吻，亦有男學生「舔」女學生手指。

香港 01報導，嶺大回覆指，已就事件進行調查，如發現學生出現違規行為，將交予學生紀律委員會處理。

嶺大迎新營男男接吻。（視頻截圖）

昨日網上流傳一條名為「LingU Hall E Ocamp 2023」約4分鐘的嶺南大學迎新營花絮，從影片中可見，有兩位男學生接吻的場景，亦有一位女學生與男學生接吻的場景，該位女學生以手遮掩眼睛。影片其後又有一名女學生伸出一對手掌，任由男學生逐一手指舔。

亦有一幕是女學生伸出舌頭，另一位男學生亦伸出舌頭，並在女同學舌頭旁打圈，未知有否觸碰到。影片中後部為學生在沙灘遊戲以及營火會等。

嶺大回覆指，已就事件進行調查，如發現學生出現違規行為，將交予學生紀律委員會處理。校方呼籲受情緒困擾的同學聯絡學生事務處，以便安排輔導服務。

嶺大表示，明白年輕人對大學生活有正面的期望，必定會繼續深化正向教育 的工作，培養學生成為負責任的好市民。