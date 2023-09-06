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港大、教大迎新營連爆非禮、強暴 李家超：零容忍

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港各大學近日開學，繼早前港大迎新營（O Camp）爆出懷疑非禮事件後，近日教育大學兩名女生亦在網上報稱在迎新營遭到強暴，警方重案組已接手調查。

綜合港媒報導，特首李家超昨日強調，不能容忍大學內發生性侵犯或其他違法行為，若涉違法必須依法處理。教育局表示，非常關注近日涉及大學迎新營活動的個案，對學生違法違紀及欺凌行為「零容忍」，局方已明確要求相關大學嚴肅處理，並配合執法機構的調查。平機會呼籲受害者或目擊者不能啞忍，遇到侵犯應盡快舉報。

踏入9月，香港學校近日先後開學，各大學的學生也按照慣例舉辦迎新營，但香港大學及教育大學先後傳出非禮及強暴案，備受社會重視，警方已介入調查，初步逮捕了一名男學生。

首宗案件涉及香港大學護理系，該系上月20至22日在新界元朗大堂度假村舉辦迎新營，近日有學生在網上留言，指迎新營期間，有女生遭男生猥褻侵犯，警方調查後拘捕了一名20歲男生，依法控告他兩項非禮罪。

此外，近日兩名教育大學女生分別在7月和8月的迎新營，遭28歲同校男生強姦和偷窺洗澡。警方昨晨表示，接獲共4名女子報案稱分別在全港數區懷疑被性侵或偷窺，昨在大嶼山北拘捕一名28歲姓嚴男子，涉嫌「非禮」及「窺淫」，正被扣留調查。消息指，嚴男就讀教育大學銜接課程。

教大校方昨日表示，為確保未來的迎新活動有序，校方將成立專責小組，全面檢視迎新營的流程、指引及運作機制。教大強調，校方正全力配合警方調查，絕不容許任何違法及違反校規的行為，若指控屬實，校方將按既定程序啟動懲處機制，絕不姑息。

教大學生事務長許景輝向師生致函，對事件感到十分痛心及不安，強調校方高度重視，已啟動緊急應變機制，並與受影響學生保持聯絡，提供適切照顧及輔導支援。

教育局表示，非常關注近日涉及大學迎新營活動的個案，對學生違法違紀及欺凌行為「零容忍」。若發現投訴屬實，大學必定按機制採取紀律行動，嚴重者可被開除學籍。

教育局 香港 性侵

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