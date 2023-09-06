闊別5年 港國慶煙花復辦 特首：搞旺、搞活夜經濟

香港示意圖。(圖：shutterstock)

闊別5年的維港國慶煙花匯演回來了！香港 特首李家超昨宣布，10月1日國慶日當晚，香港將再次舉辦國慶煙花匯演，慶祝中華人 民共和國成立74周年，屆時還會舉辦一連串慶祝及優惠活動，務求讓香港的夜晚「活起來、動起來」。

大公、文匯報報導，酒店業及餐飲業界均對消息感到興奮，認為煙花匯演是市民和遊客均喜聞樂見的慶祝活動，可帶動約50萬人夜晚出街，相信當天可觀賞煙花的酒店房間勢必爆滿，維港兩岸的餐廳亦要提早訂桌。

李家超昨早出席行政會議前會見傳媒時表示，在即將來臨的十一國慶當日，港府會再次舉辦國慶煙花匯演，屆時維港將出現多姿多彩的璀璨煙花。

同時，就推廣夜間活動方面，李家超指，財政司長和副司長正聽取各界意見及聯絡業界，業界反應正面，例如不少商場將舉辦多元化活動、推出優惠和延長商場營業時間，以搞旺和搞活香港夜市。不同地區也會舉行活動，他要求盡快落實，期望下周公布細節和內容。

香港酒店業協會執行委員陳覺威昨表示，香港上一次大型煙花匯演要追溯至2019年農曆新年，旅客和市民都許久沒有在維港兩岸感受煙花帶來的節日氣氛。「不僅是本地市民，許多內地、外國的旅客也都很喜歡看煙花，一般只要有表演，維港兩旁可以望到煙花的酒店房間都會滿房。」

陳覺威指出，今年中秋與十一黃金周相連，相信會為香港酒店業帶來不錯的入住率，「現在距離黃金周還有三個多星期，時間還比較早，但已有四、五成的入住率，主要是自由行或個人遊旅客，臨近假期應該會有更多人預訂。在剛剛過去的七、八月暑假，香港酒店普遍入住率都有九成。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和昨向本報表示，根據以往經驗，有煙花匯演的夜晚，維港兩岸會有40萬至50萬人聚集，帶來相當可觀的消費力。他預料，今年國慶當天餐飲業有兩、三成的營業額升幅，特別是可以望到煙花的餐桌位，近日就要提早預訂。

至於搞活夜經濟，黃家和認為，港府如在中秋節前後推出有關活動，或可放大節日效應，令市民減少離港消費，幫襯本地食肆，亦吸引更多內地旅客赴港。