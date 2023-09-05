港市區麻雀24萬隻跌1成 這2大殺手惹的禍

香港示意圖。(圖：shutterstock)

麻雀數目可反映城市生態環境是否健康，香港 麻雀數量曾於2021年跌至最少的21萬，至去年回升至26萬隻。香港觀鳥會昨公布全港麻雀普查，推算市區目前約有24.3萬隻麻雀，數量較去年跌約10%。

明報報導，觀鳥會稱，國際鳥盟評估全球麻雀數量呈下跌趨勢，但香港數字轉趨平穩，形容是「鬆一口氣」，但強調城市雀鳥仍存兩大受傷死亡危機，包括玻璃建築和老鼠膠，呼籲停用及採用防鳥撞措施。

據報導，觀鳥會5月6日至14日期間，安排逾120名普查員在全港18區88條一公裡長路線數算麻雀數目，涵蓋住宅、公園與鄉村等 6 種城市生境。結果顯示，深水埠仍為最多麻雀聚居地方，其次為屯門區及黃大仙區；按土地用途劃分，最多麻雀聚集依次是鄉村區、住宅區和康樂及休憩區。

麻雀最愛的巢地點方面，經點算的145個鳥巢中，34%築在排水或排氣口上、20%在冷氣機頂，另分別13%及12%在植被及屋簷上築巢；而去年最熱門的築巢地點為大廈外牆，今年則僅占9%。

觀鳥會期望可建立「鳥類友善」都市，消除城市雀鳥面對的潛藏危機，其中兩個陷阱為玻璃建築和老鼠膠；該會利用「全球鳥撞地圖」收集香港鳥撞紀錄，直至今年錄得約250隻鳥撞個案，包括9隻麻雀、7隻紅耳鵯和14隻珠頸斑鳩。

老鼠膠方面，據嘉道理農場數字，單今年1月已接收到25隻誤中老鼠膠的野生雀鳥，包括麻雀、鵲鴝、珠頸斑鳩等。該會又呼籲公眾減少使用非針對性的滅蟲防治方法，保留無害的昆蟲和無脊椎動物，為野生雀鳥提供覓食空間。

香港觀鳥會研究主任鍾晉霆稱，麻雀數目可反映城市生態環境是否健康，如該城市有污染可造成大規模鳥類死亡，形容是一個指標。他又說，排水口及冷氣機等較隱蔽位置可保護幼鳥，故麻雀偏好與人類共居，而深水埠人口較密集，吸引麻雀聚居。對於麻雀數量下跌，他稱天氣及食物多寡均影響麻雀數量，但需另行研究證明因果關係，稱下跌原因未明。