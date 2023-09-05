香港麥當勞 「咖啡退休」 網友揪出1真相

香港麥當勞宣稱咖啡將「退休」引起關注。（取材自臉書）

香港麥當勞 4日刊登報章頭版廣告，清早並在臉書宣布重大消息，指「麥當勞咖啡退休 」，4日晚6時正式道別，停售優質濃香咖啡及優質即磨咖啡，引來網民熱議，有人表示這應該只是宣傳老哏，「麥當勞咖啡退休」，應該還是會有取而代之的新產品上線。包括是否以同系品牌McCafé替代，其後網傳分店有另一款宣傳海報，「麥當勞咖啡免費升級轉用McCafé咖啡」。

隨著消息出爐，也引起香港網友的熱烈討論，認為「「一間連鎖飲食快餐店連咖啡都無」、「沒咖啡就不去吃麥當勞早餐」。另外也有許多網友認為，此舉是要逼人購買McCafé。

香港網友上傳麥當勞咖啡照片。（取材自臉書）

香港01報導，記者昨早到麥當勞金鐘旗艦店觀察，未見網傳的海報，惟向店內經理查詢時，所有套餐的咖啡屆時會自動升級為McCafé的咖啡。

翻查麥當勞三間分店的咖啡售價，原來走較高檔路線的McCafé，基本兩款咖啡單售售價為16至18元（港幣，下同，約2至2.3美元），而即將停售的兩款咖啡售17至18.5元，換句話說McCafé售價咖啡較便宜。有食客表示，套餐轉配McCafé等同變相加價。

麥當勞的臉書帖文以「重大消息」、「麥當勞咖啡退休啦」為題，表示「麥當勞咖啡喺4日晚6點正式道別並暫停供應，感謝大家多年支持！」，並有備註指，「停售包括凍/熱優質濃香咖啡及優質即磨咖啡」，惹來大批網民留言，反應各異。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，麥當勞的宣傳手法已吸引很多人關注，是市場推廣手段，因為慣性的宣傳，舉例說只會是「將軍漢堡回來了」，不會用「將軍漢堡退休了」或者「我就死了」，還笑言通常產品只會「靜靜地下架」，不會大賣廣告，所以只為宣傳有升級版本去替補。