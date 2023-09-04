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港財爺：只減印花稅 無助長遠提振港股

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港股過去一段時間表現疲弱，交投淡靜，個別交易日主板成交金額甚至不足1000億港元（約127.4億美元）。坊間一再有聲音要求調低股票交易印花稅，金發局日前更建議全面取消。香港財政司司長陳茂波昨日於網誌中表示，調低股票交易印花稅並不足以結構性、長期地刺激股市交投。

大公報報導，陳茂波強調，對於港股市場，需要全面通盤地檢視影響市場的各項因素，找出問題癥結，以全面、綜合的方案對症下藥。

陳茂波指出，零散的刺激舉措，既無助於提振市況，更可能因成效不彰而進一步削弱投資者信心，效果適得其反。

不過，據了解，港府並沒有排除減印花稅的機會，只是認為不可能單靠減印花稅「一招」，就可解決現時港股的問題，重申會聽取各界意見。

事實上，促進股票市場流動性專責小組8月29日正式成立。陳茂波稱，專責小組將全面檢視不同的內外因素，例如上市制度、市場結構、交易機制，以及研究如何擴寬市場的資金來源和流量、吸引更多優質企業來港上市、激活產品創新及多樣化，提升價格發現機制和交易效率等，而專責小組將於本周召開首次會議。

陳茂波認為，要改善股市表現，關鍵在於投資者對後市預期向好，這關乎到入市的資金量和流向，取決於經濟表現、公司業績、是否持續有具潛力的企業上市等。這些都不是單純靠下調股票交易印花稅就可以達至的效果。他續稱，股市升跌也受地緣政治和市場情緒所左右，西方的政治成見所造成的誤解，也干擾到投資者對香港和內地股市的信心。

因此，港府未來將加大力度，積極向外推廣香港的優勢。陳茂波透露，未來數月將會出訪歐美等地，親身說明「一國兩制」的獨特優勢為香港發展帶來的新機遇和新潛力，並介紹香港的最新發展，包括創新科技、綠色科技和綠色金融，以及第三代互聯網等。

陳茂波又謂，在未來數月亦將舉行一系列大型國際金融會議，包括10月底舉行的香港金融科技周、11月的國際金融領袖投資峰會等。

香港 投資 股票

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