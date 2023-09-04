我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

港警搗2工廈大麻農場 查獲毒品值250萬美元 拘3人

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

超強颱風「蘇拉」襲港期間，警方於8月31日至9月2日一連三天，分別在油塘四山街及葵涌打磚坪街兩棟工廠大廈採取掃毒行動，成功搗破兩個大麻種植場，合共檢獲733盆大麻植物以及3包已製成的大麻毒品，總值約1997萬元（港幣，下同，約254.6萬美元）。

文匯報報導，行動中亦檢獲一批太陽燈、溫度計等種植大麻的工具，並拘捕兩男一女。警方估計兩個種植場每年可收成約值8000萬元的大麻毒品，主要供應香港市場。警方今年以來已在新界區破獲7個大麻種植場，檢獲大麻總值逾4600萬元。

被捕的兩名男子分別34歲及37歲，是持俗稱「行街紙」（臨時身份證）的越南籍人，同為兩個大麻種植場的管理人；另一名被捕的36歲女子則是涉案工廠大廈單位的登記租客。三人涉嫌「栽植大麻屬植物」被扣查後，女疑犯已獲准保釋候查，餘下兩人4日被押解至觀塘裁判法院提堂，當中一人除面對「栽植大麻屬植物」罪名外，亦因在警方行動中企圖逃走，被控多一項「阻差辦公」罪名。

葵青警區情報組主管馬明蔚督察昨日向傳媒表示，有鑑於區內有逾200棟工廠大廈，葵青警區於2020年成立「葵盾計畫」致力打擊涉及工廠大廈的不法行動。經多月情報主導的深入調查及分析後，終鎖定兩個分別位於葵涌打磚坪街及油塘四山街的工廠大廈單位，相信被毒販用作大麻種植場，並確認相關涉案者身分。

及至8月31日至9月2日超強颱風「蘇拉」襲港期間，葵青警區刑事部聯同特別職務隊人員展開聯合行動，突擊搜查上述兩個目標工廠大廈單位，結果檢獲總值約1997萬元的仍在種植的大麻植物及已製成的大麻毒品，另有一批用作種植大麻的工具。

督察馬明蔚續指，警方仍正積極跟進案件，不排除再有人被捕，案件現由葵青警區特別職務隊人員跟進。她重申，打擊毒品罪行是警務處處長首要行動項目之一，任何人種植大麻，一經定罪，可被判處罰款10萬元及監禁15年，市民切勿以身試法。

大麻 毒品 越南

上一則

中國反核汙水電話轟炸 日本罐頭中文語音系統接招

下一則

日本排核汙水效應 廣州醫院設核輻射門診 網諷騙錢

延伸閱讀

全球抽最多…紐約濃濃「麻」味 美網選手抱怨場內都是

全球抽最多…紐約濃濃「麻」味 美網選手抱怨場內都是
衛生部建議：大麻由管制物質降級 一級降為三級

衛生部建議：大麻由管制物質降級 一級降為三級
「大麻磚」從洛杉磯寄到台灣 男拒簽收毒包裹 仍被起訴

「大麻磚」從洛杉磯寄到台灣 男拒簽收毒包裹 仍被起訴
抗議核發執照慢 新州大麻業：造成180萬元稅收損失

抗議核發執照慢 新州大麻業：造成180萬元稅收損失

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
「中國好聲音」第一季錄影現場。（取材自微博）

「中國好聲音」10年熱潮被黑幕終結 何以至此？

2023-08-30 02:00

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美