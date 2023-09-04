港警搗2工廈大麻農場 查獲毒品值250萬美元 拘3人

香港示意圖。(圖：shutterstock)

超強颱風「蘇拉」襲港期間，警方於8月31日至9月2日一連三天，分別在油塘四山街及葵涌打磚坪街兩棟工廠大廈採取掃毒行動，成功搗破兩個大麻 種植場，合共檢獲733盆大麻植物以及3包已製成的大麻毒品 ，總值約1997萬元（港幣，下同，約254.6萬美元）。

文匯報報導，行動中亦檢獲一批太陽燈、溫度計等種植大麻的工具，並拘捕兩男一女。警方估計兩個種植場每年可收成約值8000萬元的大麻毒品，主要供應香港市場。警方今年以來已在新界區破獲7個大麻種植場，檢獲大麻總值逾4600萬元。

被捕的兩名男子分別34歲及37歲，是持俗稱「行街紙」（臨時身份證）的越南 籍人，同為兩個大麻種植場的管理人；另一名被捕的36歲女子則是涉案工廠大廈單位的登記租客。三人涉嫌「栽植大麻屬植物」被扣查後，女疑犯已獲准保釋候查，餘下兩人4日被押解至觀塘裁判法院提堂，當中一人除面對「栽植大麻屬植物」罪名外，亦因在警方行動中企圖逃走，被控多一項「阻差辦公」罪名。

葵青警區情報組主管馬明蔚督察昨日向傳媒表示，有鑑於區內有逾200棟工廠大廈，葵青警區於2020年成立「葵盾計畫」致力打擊涉及工廠大廈的不法行動。經多月情報主導的深入調查及分析後，終鎖定兩個分別位於葵涌打磚坪街及油塘四山街的工廠大廈單位，相信被毒販用作大麻種植場，並確認相關涉案者身分。

及至8月31日至9月2日超強颱風「蘇拉」襲港期間，葵青警區刑事部聯同特別職務隊人員展開聯合行動，突擊搜查上述兩個目標工廠大廈單位，結果檢獲總值約1997萬元的仍在種植的大麻植物及已製成的大麻毒品，另有一批用作種植大麻的工具。

督察馬明蔚續指，警方仍正積極跟進案件，不排除再有人被捕，案件現由葵青警區特別職務隊人員跟進。她重申，打擊毒品罪行是警務處處長首要行動項目之一，任何人種植大麻，一經定罪，可被判處罰款10萬元及監禁15年，市民切勿以身試法。