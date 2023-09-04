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港日式食肆生意1周跌7成 急尋新供應商 來貨價料倍增

香港新聞組／香港4日電
港府禁止日本十都縣水產品進口逾一周以來，日式食肆生意首當其衝。（路透）
港府禁止日本十都縣水產品進口逾一周以來，日式食肆生意首當其衝。（路透）

去年香港進口約755億日元（約5.1億美元）的日本海鮮和貝類，但對於是次港府禁止日本10個都縣水產品進口香港，首當其衝的是坊間日式餐廳，過去一周生意大跌五至七成，急須尋找新的供應地求存。然而，對於香港壽司連鎖店如壽司郎、元気、爭鮮和鮮選等，所受到禁止進口影響較輕微，因為它們的貨源並非依賴日本，期間所見，生意照舊門庭若市。

大公、文匯報報導，日本於24日一意孤行，開始將核汙水排放入大海，港府宣布即時啟動進口食品管制措施，禁止入口來自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉10個都縣的水產品進口香港。據業界所指，不少日式餐廳所用食材，均來自上述10個都縣的水產品。

香港日式餐廳近一個星期生意大跌五至七成。中環一間日式餐廳老闆Eddie表示，香港的日式餐廳都在尋求新的供應商，來貨價料會上升一倍。他的餐廳供應手卷和燒烤海鮮，大約40%的食材來自遭禁止海鮮產品進口的日本都縣。他透露，公司正在剔除一些受禁令影響的菜餚，同時尋找新的供應商。但即使改用日本其他地方的供貨也會有問題，因為港府計畫檢測所有日本進口水產品的輻射水平，而這一過程將影響水產品的新鮮度。

至於香港四大日本壽司連鎖店亦只受到輕微影響，皆因大多沒選用受禁制的日本水產品，各分店照舊門庭若市。當中美心集團回應指，旗下千兩、元氣壽司和日本輕食店魚尚等目前並未使用這10個都縣日本食材。

港人在超市選購壽司和生魚片，認真檢視上面貼的標籤。（美聯社）
港人在超市選購壽司和生魚片，認真檢視上面貼的標籤。（美聯社）

至於本地的日本超市，如DON DON DONKI、AEON及一田三間超市已即時停止進口被禁的日本水產，原先出售標明來自日本豐洲市場的海產已全數下架。店員表示實際影響不大，有顧客相信不久將回復正常。

另據明報報導，香港環境及生態局長謝展寰表示，短期內放寬10都縣水產品入口的可能性很小，更表明若其他進口水產品驗出輻射，必定會加強管制，短期內會推行定期公布日本進口水產品的輻射化驗數據。他說，自禁令實施後，暫未見日本入口水產明顯減少。他重提並未停止進食日本水產、仍繼續吃日本食物，強調不用擔心，一旦核輻射檢驗發現有問題，禁令必定「加碼」。

日本 香港 檢測

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