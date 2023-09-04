抗日勝利78周年紀念日 李家超緬懷先烈

港府3日舉行「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」紀念儀式，圖為李家超（前）向紀念抗戰英烈的花環致敬 。（中通社）

9月3日是中國人民抗日戰爭勝利紀念日，港府昨日在香港 大會堂紀念花園舉行官方儀式，紀念中國人民抗日戰爭勝利78周年。特首李家超聯同全國政協副主席梁振英、前行政長官林鄭月娥 、曾蔭權，及各司局長等人出席紀念儀式。不過，首任行政長官董建華未出席。

綜合文匯報、香港01等港媒報導，李家超在社交平台發文表示，永遠銘記中國人民抵抗日本 侵略，緬懷先烈和死難同胞，「我向所有參與過抗日戰爭的戰士將領和人民致敬，深切哀悼在戰爭中壯烈犧牲的英靈和被侵略者殺戮的死難者。」

昨日在香港大會堂紀念花園舉行的紀念儀式包括奏唱國歌、升旗禮、警察步槍儀仗隊鳴槍致敬。全體出席者默哀及鞠躬致敬。

出席儀式的包括中聯辦副祕書長肖友梅、國安公署聯絡局局長鄧建偉、外交部駐港特派員公署署理特派員方建明、中國人民解放軍駐港部隊副司令員譚志偉海軍少將，署理終審法院首席法官、前任行政長官、行政會議成員、立法會議員，退伍軍人團體代表，港區全國人大代表、全國政協委員，鄉議局代表、地區團體代表、制服團隊及青年團體代表等。

為銘記中國人民抵抗日本侵略，緬懷先烈和死難同胞，全國人民代表大會於2014年將9月3日定為中國人民抗日戰爭勝利紀念日。港府自該年起在香港舉行相應的官方紀念活動。