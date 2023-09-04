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為「普娃逆襲」鋪路 內地爸媽紛赴港讀研

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

「南方周末」報導，內地中產階層父母赴香港讀研究所的消息引發關注。報導指出，內地中產家庭看重的是孩子升學的新可能，擁有香港永久居民身分的學生，有機會以較低的分數考入內地985、211大學（指重點大學），這在網路上被稱為「普娃（普通資質的孩子）逆襲的首選之路」。

香港01報導，這些父母最擔心的是階層滑落的危機感，他們認為比起硬逼孩子奪取好成績，先讓自己先到香港讀研究所，取得香港身分，就能有機會為孩子的教育換條賽道。

在﻿「後浪研究所」採訪的父母中，211大學畢業的露露，憂心孩子會淪為深圳中考分流的50%；北漂20多年的Lilian，為孩子升學路上沒有北京戶口而發愁。

香港共有15所高校面向內地招生，其中港大、港中文等8所院校受大學教育資助委員會資助，俗稱「港八大」，QS排名與內地頂尖985高校相當。這批中年人，多半選擇港八大之外的7所院校，如香港珠海學院、香港恒生大學、香港東華學院等。香港都會大學表示，「研究生課程在過去五年招生持續增長，當中包括35歲以上人士」。

「南方周末」指出，受疫情三年的影響，香港宣布優才、高才等多項人才引進計畫，但優才、高才的申請門檻並不低，去香港進修從而獲取簽證就成為一種熱門的替代選擇。

「後浪研究所」採訪2021年申請香港碩士的露露，她說如今在深圳，身邊三分之一的父母都在考慮申請香港身分；在北京互聯網龍頭企業（大廠）工作了15年的Lilian在38歲這年決定赴香港讀研。

這些父母獲得學校錄取後，可以申請學生簽證，入境後辦理香港居民身分證。從學校畢業後，可以獲得兩年的IANG簽證，憑此可續簽身分證。最後，再通過工作簽證續簽，滿七年可以拿到香港永久居民身分。最後一步，其18歲以下子女便可通過申請受養人簽證完成隨遷。

負責留學諮詢的周顏明顯感覺到，這兩年來諮詢的家庭愈來愈多，總數近萬。這種增長與香港的人才引進政策密切相關，政策為內地人打開政策窗口，也讓更多父母看到了赴港讀碩的機會。

香港 工作簽證 北京

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