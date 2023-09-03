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籌款晚宴 香港民主黨再嘗酒店「閉門羮」

香港新聞組／香港3日電

香港民主黨年初舉辦的春茗晚宴多次被酒店、酒樓以各式理由賞了「閉門羮」後，原定9月4日晚在尖沙咀馬哥孛羅香港酒店舉行籌款晚宴再次因「場地問題」，而被迫「轉檯」至啟德郵輪碼頭宴會中心舉行。

香港經濟日報報導，香港民主黨自去年開始，計畫舉辦的各式宴會均一波三折，年初的春茗晚宴更在被多家酒店、酒樓「拒之門外」後，只好由原先規畫的「席開20桌」，改為只有兩桌的小型「飯聚」。

另據明報報導，民主黨的籌款晚宴，原定9月4日在九龍倉集團旗下的馬哥孛羅香港酒店舉辦，晚宴以「Stay」（留下）為主題，計畫席開15席。據了解，晚宴「預售」反應很不錯，政商界均有人捧場。據報導，晚宴一桌12位，要價1萬8000元（港幣，下同，約2295美元），另設有每位1500元的貴賓價及每位800元的普通門票。民主黨之前曾表示，並沒有為晚宴訂立籌款目標。

報導指出，民主黨去年起曾三度舉辦籌款宴會，預訂的場地先後被以「清潔防疫」、「維修煤氣」等不同理由拒絕。

而青年民建聯副主席穆家駿近日撰文指出，民主黨籌款晚宴多次遭拒絕非偶然，穆家駿形容該民主黨「自甘墮落」，連酒樓食肆都不願為其服務，並質疑這次的晚宴「很可能成為民主黨繼續隱性宣揚、散播違法抗爭信息的平台」。

另一方面，馬哥孛羅香港酒店回覆媒體尋問表示，根據酒店政策，不會就客人事宜發表評論。

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