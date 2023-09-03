至少1545路樹被吹倒…強颱蘇拉過境 香港滿「木」瘡痍

強颱「蘇拉」吹襲香港，造成大量「塌樹」。（Getty Images）

強烈颱風「蘇拉」吹襲香港 ，8號或以上風球共掛了37小時40分鐘。「蘇拉」並造成大量路樹被吹倒，截至昨日下午，港府收到共1545宗「塌樹」報告，港媒更以「滿木瘡痍」形容「蘇拉」對路樹造成的傷害。

大公報報導，「蘇拉」強襲香港，路樹成了最大「受災戶」，連帶造成人車傷害，在粉嶺與柴灣，分別傳出「塌樹」壓到私家車事件。另外，一輛計程車在前往山頂的途中被「塌樹」砸中，造成車頭損毀及擋風玻璃爆裂。

針對「蘇拉」吹襲下的「風吹樹倒」現象，引發香港網民熱烈討論，「為什麼每次有颱來就會有那麼多樹倒下呢？」有人認為是種樹的地方有太多混泥土碎石，導致樹根難以伸展扎根；有人認為是認為香港防蟲工作做得不好，樹木健康欠佳；也有人認為是種樹的方法錯誤。

有「樹博士」之稱的香港教育 大學社會科學系研究講座教授詹志勇表示，香港的樹木種植多年來一直存在問題。首先，香港市區種植樹木的土壤質量就不達標，路邊種植樹木的土壤，90%都是混凝土碎石、碎磚等。詹志勇指出，這種的土壤無法分解樹木最需要的有機物質，例如磷和氮等。「說得難聽一點，根本是用垃圾來種樹」。另一方面，土壤壓得太實，植物難以吸收水分及營養，無法健康生長；而香港城市密度過高，水管電線全部埋在地底，令樹根難以伸展扎根，一遇強烈暴風，很容易造成「滿木瘡痍」。

詹志勇表示，政府應該要改變種樹的思路，多參考過去香港及外國對於城市植樹的研究成果，「如果繼續用現在這種不考慮任何事情，只在植樹的地方丟下一個裹著樹根的泥膽，然後蓋上土就完事，那麼樹木一遇颱風就大數量倒塌的問題，是不會得到改善的。」