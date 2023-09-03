誘國際航班復飛 香港機場祭著陸費優惠
香港今年初全面「復常」，目前機場客運量恢復至疫情前約6成水平。港府運輸及物流局局長林世雄昨日於網誌表示，為加快重建香港國際機場的航空連繫，機管局致力與航空公司磋商，並鼓勵他們復飛香港。機管局已推出「著陸費回扣早鳥優惠計畫」，提供財政誘因，鼓勵各航空公司復飛來往香港的航班。
香港文匯報報導，林世雄表示，新落成的機場海天中轉大樓已於8月30日開始試行運作，並預計會在今年內正式全面啟用，進一步便利機場中轉旅客。今後，經港珠澳大橋前往香港國際機場轉機的過境旅客，無須辦理香港的出入境手續，便能經海天中轉大樓直達機場禁區前往登機口，有助「進一步優化香港國際機場多式聯運的服務網絡，拓展大灣區的客源腹地，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。」
林世雄表示，隨著粵港澳大灣區及「一帶一路」的發展，各地人員及貨物往來頻繁，為香港國際機場以至珠三角其他機場帶來更多的機遇和額外的航空交通需求。機管局已在大灣區內珠海、江門、中山、開平及廣州等多個城市共19個地點設立預辦登機點，讓大灣區旅客預辦登機手續，然後乘坐客車或快船直達香港國際機場登機，過程輕鬆方便，「未來幾年，機管局計畫在大灣區城市建立30個預辦登機點。」
上一則
作品全是抄的 比利時藝術家提告 中國畫家葉永青賠500萬
下一則
FB留言