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終止連4跌 香港房地產8月成交筆數、成交金額雙報喜

香港新聞組／香港3日電
香港房地產8月報喜，成交筆數及金額雙雙終止連四跌。（中通社）
香港房地產8月報喜，成交筆數及金額雙雙終止連四跌。（中通社）

香港房地產8月報喜，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地交易處資料顯示，8月整體物業交易量共4648筆，較7月的4426筆微幅上揚約5%，成交金額約338億5000萬元（港幣，下同，約43.2億美元），較7月微幅上揚約2.7%。成交筆數及金額雙雙終止連四跌。

經濟通訊社報導，美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，回顧8月各類物業交易量，住宅方面，一手私家樓及二手住宅（不包括一手公營房屋）交易量共3499筆，月增約5.4%；至於同期一手公營房屋則有63筆，月增約18.9%。在非住宅方面，8月工商舖交易量共352筆，比起7月298筆月增約18.1%；至於純車位及其他物業則有734筆，雖然月減約2.7%，但仍創13個月以來的次高。

另據大公報報導，據美聯綜合土地交易處資料顯示，8月二手居屋買賣交易量共359筆，月增2.9%；成交金額約16.04億元，月增0.4%。雖然筆數及金額均止跌，但仍然為近9個月次低水平。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，二手居屋成交中，逾600萬元個案占44筆，月增約33.3%，表現為各價位之中最好；其次是400萬元或以下個案，共121筆，月增約12%；而筆數最多的400萬至500萬元二手居屋，8月共成交128筆，月減約3%；至於錄66筆的500萬至600萬元個案，月減更達13.2%。

另一方面，香港8月共有四個全新樓盤推出，帶動一手成交量。據了解，8月新樓盤成交1191筆，較7月的625筆，急增566筆或90%，是今年3月成交逾2000筆後近5個月最旺，其中「長江實業」油塘「親海駅」兩期共售出868伙，套現逾56億元，榮登8月銷售及吸金雙冠王。

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