香港單車節10月回歸 名額5200個 6日起網上報名

香港單車節強勢回歸，將於10月22日舉行，「50公里組」及「30公里組」非競賽項目共有5200個名額。（取材自香港旅發局資料照片）

由香港 旅發局主辦的「新鴻基地產香港單車節」將於10月22日舉行，今年為相隔5年再次舉辦國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽，將有近百全球專業單車好手爭標，包括來自澳洲及義大利 的冠軍車隊等。另邀請大灣區 選手參加的男女子公路繞圈賽、合共5200個名額的30及50公里組別賽事，以及親子同歡的「家庭單車樂」等，各項目6日起接受網上報名。

明報報導，旅發局主席彭耀佳表示，單車愛好者可在「平日車水馬龍的三隧三橋，感受香港獨特景致」，冀推動香港成為大灣區盛事旅遊中心，積極於泰國等東南亞市場宣傳推廣，鞏固香港亞州盛事之都的美譽。

據報導，本年度主題為「國際速度，全城喝采」。UCI 1.1級公路賽事有環西班牙賽、環義大利賽總冠軍單車隊Jayco-AlUla參賽。至於男女子公路繞圈賽，彭耀佳表示會與廣東省體育局及當地自行車運動協會合作，邀請選手赴港「體驗風馳快感」，以上兩賽事會於紅磡、尖沙嘴海旁一帶舉行。

報導稱，協助籌辦的新地執行董事郭基煇表示，恢復國際公路賽事及大灣區選手的參與，讓市民能一睹國際級車手的風采，加強灣區青年的友誼及交流。

報導說，郭續稱，單車節是推動單車運動普及化、精英化及盛事化的象徵，參加賽事有相應要求，男女子公路繞圈賽的參加者，須為2018年至2023年由中國香港單車總會、國際單車聯盟（UCI）或大會認可的其他公路活動及單車總會的競賽會員，及曾完成該會舉辦的公路單車比賽。30及50公里組別如符合參加男女子公路繞圈賽資格、曾完成2018或2022年單車節賽事，以及曾通過2022年的單車技術評核，可豁免單車技術評核。

報導指出，今年活動響應慈善，名額有200個的「家庭單車樂」及總裁慈善及名人單車遊的報名費將全數捐出，參加者亦可作100至500元（港幣，下同，約12.7至63.7美元）的捐獻。款項連同新地額外捐款，會透過香港公益金，向基層市民提供中風、心血管疾病的預防及治療服務，新地稱去年合共捐出160萬元。