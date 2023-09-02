隔5年再掛10號風球 蘇拉襲港至少14傷 460航班取消

超強颱風「蘇拉」1日逼近香港，有些餐廳食客眾多。 （中新社）

超強颱風「蘇拉」橫掃香港 ，時隔5年，香港天文台昨晚8時15分發出10號颶風 信號，多處水浸塌樹、棚架倒塌、玻璃破碎，截至昨晚9時40分，至少有10男4女在風暴期間受傷，到公立醫院急症室求診；機場昨日也取消約460班航班。直至近凌晨，「蘇拉」減弱為強颱風，逐漸遠離香港。

香港天文台於9月1日晚上發出十號風球。當晚超強颱風「蘇拉」狂風肆虐，雨勢強勁，道路上有樹木及垃圾桶被吹倒。（中新社）

綜合港媒報導，昨日相繼掛起8號、9號、10號風球，原來的開學日停課了，上班族難得有「風假」，有人留在家中，也有人外出吃喝玩樂，或到公園下棋閒聊，少數人或到海邊觀浪追風，有人甚至冒險衝浪尋找刺激；部分連鎖食肆繼續營業，有員工表示，早餐時間十分忙碌，雙手完全無停過，連喝一口水的時間都沒有。

至昨晚9時許，鰂魚涌南豐新邨天台太陽能板懷疑被強風吹起，撞向外牆，單位睡房最少兩扇玻璃窗碎裂，石屎及玻璃散落一地。昨晚沙田中央公園 風暴潮威力超強，城門河水位昨晚約11時一度倒灌上地面單車徑及行人路。現場不少市民未聽從港府勸喻，一家大小追風，亦有人涉水踩單車。

此外，「蘇拉」嚴重打亂來往香港的航空秩序，昨日取消約460班航班，另有多班航班延誤，有300多名旅客滯留在機場禁區或禁區外。機管局表示，昨日上午8時許前往機場的機場快線車廂內約八成半滿，雖然機場24小時開放，但昨日下午2時後出發或抵港的航班基本上已全部取消。

機管局客運大樓運作總經理楊達榮表示，已啟用了機場緊急應變中心，協調各單位制訂最高級別應變措拖，機場由前日起已「總動員」嚴陣以待，包括增派人手協助旅客，餐廳及便利店亦延長服務時間及增加食物供應。不過，昨日有滯留機場的旅客批評航空公司安排混亂，未能上機同時遇上機場酒店爆滿，感到身心俱疲。

政務司長陳國基昨天指示相關部門封閉有水浸風險的單車徑、行人隧道等設施；紀律部隊、港府承辦商、公共交通工具營運商和其他相關機構人員堅守崗位，全力以赴維持市面安全有序運作，做到「有部署、有落實、有溫情」。