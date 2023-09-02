香港新學年小一2年削逾百班 元朗、葵青重災區

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 適齡學童人數持續減少，小一班數跌勢未止。根據《2023小學概覽》，共有77間小學於2023/24學年縮減小一班數，計及有個別學校加班數目後，全港小一班數淨減59班，兩個學年合計減少逾100班小一。當中元朗及葵青區新學年各淨減7班，為18區中最重災，43間小學於新學年僅獲派一班小一。有教界人士盼教育局 放寬開班門檻，讓學界順利過渡。

明報報導，《2023小學概覽》昨日出版，比對全港約510間小學在2022/23學年及2023/24學年（以教育局批准班級數目為準）的班級結構，發現77間小學於新學年須減一至兩班小一，當中11間學校減兩班，其中3間小學位於沙田占最多，區內的九龍城浸信會禧年（恩平）小學由往年的3班減剩一班。此外，43間小學於新學年僅獲派1班小一，分佈全港各區。其中28間小學已最少兩年僅開一班小一，將首當其衝面臨殺校。

報導指出，全港18區中，以元朗及葵青的縮班情况最嚴峻，扣除加班數後，兩區仍淨減7班小一；其次為觀塘、灣仔、沙田及黃大仙，各淨減6班小一。此外，觀塘、灣仔、中西區、離島、油尖旺、大埔及南區6區是「有減無加」，區內沒有小學獲增加小一班數，其餘地區則有27間小學獲派多一至兩班小一，共29班。

在縮班殺校潮下，部分學校收生情况未受影響。私立的香港培正小學將開9班小一，冠絕全港，同屬私立的民生書院小學及資助小學光明英來學校則緊隨其後開7班小一。另有15間小學獲教育局派6班小一，包括新學年再加一班的元朗官立小學。

報導指出，資助小學校長會副主席陳淑儀稱小學縮班潮已變成老生常談，認為10月「數人頭」後實際班數或更少。但她稱移民 潮放緩，加上跨境生、內地生回港插班，「仍可保持樂觀」，期望教育局考慮放寬開班線。

據報導，教育局回應稱，現時小一至小五各級取錄最少24人，便可開兩班，若再放寬，將不利建立有效的學習群體以互動和協作學習，亦有違慎用公帑原則。