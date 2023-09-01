兩院院士增選 港11科學家入圍 僅她入選工程院

香港中文大學于君教授。（取材自臉書）

中國科學院、中國工程院昨天宣布2023年兩院院士增選有效候選人名單，這次共有11名香港 學者入圍 ，10人入選中科院、一人入選工程院。

文匯報報導，香港科學院院長盧煜明、香港理工大學楊彤教授等10名香港科學家入選中國科學院院士增選有效候選人；香港中文大學于君教授成為中國工程院增選有效候選人，她也是唯一在工程院入圍院士增選有效候選人的香港科學家。與以往相比，今年香港科學家入圍兩院院士增選的人數更多，涉及的學科範圍亦更廣泛。

據報導，中國科學院院士增選有效候選人中共有10名香港科學家，分別入選五個學部，其中以化學部、地學部的人數最多。

香港理工大學楊彤教授入選數學物理部院士增選有效候選人，他的研究領域是偏微分方程和動理學理論。

報導稱，三名香港科學家入選化學部院士增選有效候選人。香港浸會大學蔡宗葦教授，主要從事質譜化學分析的基礎理論及其在環境、生物、藥物和痕量有機污染物的應用研究。香港城市大學曾曉成教授，主要從事物理化學理論計算研究。香港城市大學張華教授，主要從事納米材料的晶相工程學的研究。

報導指出，香港中文大學盧煜明教授今次入選生命科學和醫學 學部院士增選有效候選人。他是香港中文大學醫學院副院長及化學病理學系系主任。1997年，盧煜明在國際上首次發現孕婦外周血中存在游離的胎兒DNA，並隨後成功研發出「無創產前診斷」，該方法已被全球90多個國家及地區廣泛採用。

據報導，地學部院士增選有效候選人中，有三名來自香港。其中，香港科技大學甘劍平教授，長期從事海洋環流、海洋生態系統動力學及數值模擬等領域的科學研究。香港理工大學史文中教授，主要從事城市信息學與智慧城市、地理信息科學與遙感等研究。香港城市大學王文雄教授，研究領域主要包括微量金屬生態毒理學等。

報導稱，入選技術科學部院士增選有效候選人的兩名香港科學家分別是，香港理工大學王鑽開教授，其主要研究方向為仿生機械系統和微觀傳遞現象等。香港科技大學吳宏偉教授，主要從事非飽和土力學及生態岩土學等跨學科領域的研究。

報導指出，中國工程院院士增選有效候選人方面，來自香港中文大學的女科學家于君教授入圍醫藥衛生學部。她主要的研究方向是胃腸道腫瘤，曾榮獲中國工程院頒發第14屆「光華工程科學獎」，該獎項被喻為中國工程科學技術及工程管理領域最高榮譽。