兩院院士增選 港11科學家入圍 僅她入選工程院
中國科學院、中國工程院昨天宣布2023年兩院院士增選有效候選人名單，這次共有11名香港學者入圍，10人入選中科院、一人入選工程院。
文匯報報導，香港科學院院長盧煜明、香港理工大學楊彤教授等10名香港科學家入選中國科學院院士增選有效候選人；香港中文大學于君教授成為中國工程院增選有效候選人，她也是唯一在工程院入圍院士增選有效候選人的香港科學家。與以往相比，今年香港科學家入圍兩院院士增選的人數更多，涉及的學科範圍亦更廣泛。
據報導，中國科學院院士增選有效候選人中共有10名香港科學家，分別入選五個學部，其中以化學部、地學部的人數最多。
香港理工大學楊彤教授入選數學物理部院士增選有效候選人，他的研究領域是偏微分方程和動理學理論。
報導稱，三名香港科學家入選化學部院士增選有效候選人。香港浸會大學蔡宗葦教授，主要從事質譜化學分析的基礎理論及其在環境、生物、藥物和痕量有機污染物的應用研究。香港城市大學曾曉成教授，主要從事物理化學理論計算研究。香港城市大學張華教授，主要從事納米材料的晶相工程學的研究。
報導指出，香港中文大學盧煜明教授今次入選生命科學和醫學學部院士增選有效候選人。他是香港中文大學醫學院副院長及化學病理學系系主任。1997年，盧煜明在國際上首次發現孕婦外周血中存在游離的胎兒DNA，並隨後成功研發出「無創產前診斷」，該方法已被全球90多個國家及地區廣泛採用。
據報導，地學部院士增選有效候選人中，有三名來自香港。其中，香港科技大學甘劍平教授，長期從事海洋環流、海洋生態系統動力學及數值模擬等領域的科學研究。香港理工大學史文中教授，主要從事城市信息學與智慧城市、地理信息科學與遙感等研究。香港城市大學王文雄教授，研究領域主要包括微量金屬生態毒理學等。
報導稱，入選技術科學部院士增選有效候選人的兩名香港科學家分別是，香港理工大學王鑽開教授，其主要研究方向為仿生機械系統和微觀傳遞現象等。香港科技大學吳宏偉教授，主要從事非飽和土力學及生態岩土學等跨學科領域的研究。
報導指出，中國工程院院士增選有效候選人方面，來自香港中文大學的女科學家于君教授入圍醫藥衛生學部。她主要的研究方向是胃腸道腫瘤，曾榮獲中國工程院頒發第14屆「光華工程科學獎」，該獎項被喻為中國工程科學技術及工程管理領域最高榮譽。
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