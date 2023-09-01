我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

「開學支出」占港3成家長月薪過半 這一類花費最多

香港新聞組／香港1日電
香港新學年即將開始，調查發現，超過三成家長估計開學開支，占每月家庭總收入達到五成或以上，較2019年增逾三倍；圖為示意圖。（中通社）
香港新學年即將開始，調查發現，超過三成家長估計開學開支，占每月家庭總收入達到五成或以上，較2019年增逾三倍；圖為示意圖。（中通社）

調查發現，超過三成香港家長估計開學開支占每月家庭總收入五成或以上，主要開支來自課本。有議員建議政府抑制教科書的價格上漲，並增加學生學習津貼，減輕家長負擔。

大公報報導，民建聯九龍東立法會議員顏汶羽，連同觀塘區家長教師會聯會，在7月至8月期間，訪問544名九龍東中、小學及幼稚園學生家長，發現有超過三成受訪家長估計，子女開學開支占每月家庭總收入達到五成或以上，較2019年增逾三倍。

據報導，調查顯示，教科書價格錄得頗大升幅，幼稚園及小學均由2019年約1000至1500元（港元，下同，約191美元），上升到今年2000元至3000元，而中學就由2000元至3000元，升到今年4000元以上。

有中學生家長表示，不明白為何書商每年都要改版，只有四出尋找較新版的舊書以減負擔，而學校亦要求使用電子書，幸好有消費券才有能力為子女購買電子器材。

顏汶羽表示，教育局有五年不改版的規定，但很多書商均沒有嚴守，「有相又改，頁數又改，學生打開第10頁次次都不同，搞到家長要買過」，促請當局關注。

顏汶羽又表示，電子課本推行多年，原目標希望學校減少使用傳統課本，但事實上很多學校要求兩種書都要買，導致開學開支上升。他建議當局發行最平實的書本，以成本價出售給家長，令書商有所節制。

顏汶羽建議政府減輕課本開支，如就課本編訂設計作更嚴格規範、循環再用教科書和提供讀書券等，減輕家長負擔。

教育局 香港

上一則

戈壁種電 「長出」一片片「藍色」森林 風沙變少羊變多

下一則

兩院院士增選 港11科學家入圍 僅她入選工程院

延伸閱讀

開學用品花費飆新高 每戶支出890元 比去年增加近3%

開學用品花費飆新高 每戶支出890元 比去年增加近3%
勞資談不攏 校車司機可能開學後罷工 紐約市府擬發臨時免費地鐵卡

勞資談不攏 校車司機可能開學後罷工 紐約市府擬發臨時免費地鐵卡
休士頓台灣松年學院 秋季學期開學

休士頓台灣松年學院 秋季學期開學
酷熱打亂開學…愛阿華第摩因學區130輛校車僅5輛有冷氣

酷熱打亂開學…愛阿華第摩因學區130輛校車僅5輛有冷氣

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應