「開學支出」占港3成家長月薪過半 這一類花費最多

香港新學年即將開始，調查發現，超過三成家長估計開學開支，占每月家庭總收入達到五成或以上，較2019年增逾三倍；圖為示意圖。（中通社）

調查發現，超過三成香港 家長估計開學開支占每月家庭總收入五成或以上，主要開支來自課本。有議員建議政府抑制教科書的價格上漲，並增加學生學習津貼，減輕家長負擔。

大公報報導，民建聯九龍東立法會議員顏汶羽，連同觀塘區家長教師會聯會，在7月至8月期間，訪問544名九龍東中、小學及幼稚園學生家長，發現有超過三成受訪家長估計，子女開學開支占每月家庭總收入達到五成或以上，較2019年增逾三倍。

據報導，調查顯示，教科書價格錄得頗大升幅，幼稚園及小學均由2019年約1000至1500元（港元，下同，約191美元），上升到今年2000元至3000元，而中學就由2000元至3000元，升到今年4000元以上。

有中學生家長表示，不明白為何書商每年都要改版，只有四出尋找較新版的舊書以減負擔，而學校亦要求使用電子書，幸好有消費券才有能力為子女購買電子器材。

顏汶羽表示，教育局 有五年不改版的規定，但很多書商均沒有嚴守，「有相又改，頁數又改，學生打開第10頁次次都不同，搞到家長要買過」，促請當局關注。

顏汶羽又表示，電子課本推行多年，原目標希望學校減少使用傳統課本，但事實上很多學校要求兩種書都要買，導致開學開支上升。他建議當局發行最平實的書本，以成本價出售給家長，令書商有所節制。

顏汶羽建議政府減輕課本開支，如就課本編訂設計作更嚴格規範、循環再用教科書和提供讀書券等，減輕家長負擔。