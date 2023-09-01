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8月400萬人次訪港 疫後單月新高 內地客占84%

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港旅遊業復甦，8月訪港遊客可望破400萬人次，創疫後新高。翻查入境處數字，截至8月30日，8月非本地居民的入境人次已逾399萬，其中內地訪客占84%。

明報報導，根據旅發局數字，今年7月近359萬旅客人次訪港，其中內地旅客逾297萬，非內地旅客逾61萬。旅發局尚未公布8月份旅客數字，入境處數字則顯示，截至8月30日非本地居民的入境人次超過399萬，內地訪客占逾337萬，其他訪客逾62萬。

據報導，酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，酒店業樂意配合政府振興「夜經濟」吸旅客，例如夜市周邊的酒店可推出相應活動，但盼政府盡快與業界商討，舉例政府尚未公布十一會否復辦煙花匯演，冀當局預留時間予酒店預備，合作共同宣傳。政府最近積極開拓中東市場，徐英偉透露業界正研究針對穆斯林旅客的服務，例如提供清真食品並推出相關認證等。

報導稱，對於長遠旅遊發展，聯會促請政府成立「推動旅遊業發展專責小組」，發展沿海及大嶼山等新旅遊路線。旅遊界立法會議員姚柏良認為政府應與業界合作推出特色旅遊產品以吸引旅客。

惟人手不足恐窒礙旅遊業復甦，補充勞工優化計畫下周一起接受申請，勞工處昨日向酒店業界簡介計畫，超過250名業界代表參加。另據大公報報導，酒店業主聯會表示，逾八成與會業界代表認為計畫有助舒緩人手不足問題，初步有約2000個職位空缺申請意向，希望爭取在明年農曆新年前有首批外勞赴港。

據報導，徐英偉表示，根據早前的調查，酒店業欠缺約9000人，當中房務、餐飲及前台人手短缺最嚴重，初步有約2000個職位空缺申請意向。他又說，聯會在簡介會上的即場調查顯示，82%受訪者認為計畫有幫助，但關注輸入勞工的住宿安排及申請流程等，期望政府提供更多支援及縮短申請時間。

勞工 香港

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