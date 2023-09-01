強颱撲港來勢猛 菜肉掃空 估數日菜價升4成

強颱「蘇拉」逼近，香港超市8月31日再現搶購潮，新鮮蔬菜、麵包和冰鮮肉貨架幾乎被搶購一空。（中通社）

超強颱風「蘇拉」逐漸逼近香港 ，天文台昨午4時許罕有提早半日預告會於今日凌晨2至5時掛8號風球，更不排除懸掛10號風球，為確保市民、特別是學生的安全，所有學校今日停課一天。昨午各區街市和超市均現搶購潮，市民爭相囤糧，蔬菜 、肉類、速凍食品等被一掃而空。天文台其後在深夜公布，在凌晨2時40分改發8號風球。

綜合媒體報導，香港天文台昨天下午掛出三號強風信號。香港天文台台長陳栢緯說，超強颱風「蘇拉」9月1日晚上至2日初時較接近香港，按照現時預測路徑，颱風較大機會在香港以南掠過，會為香港帶來風暴潮，情況與2018年的颱風山竹襲港相若，海水高度會在明晚至星期六中午明顯上升，低窪地區可能出現嚴重水浸。

昨午深水埗及土瓜灣街市出現搶購潮，部分蔬果檔口的貨架不消半小時便清空，番茄、青瓜等常見蔬菜幾乎被搶購一空，只有胡蘿蔔、南瓜、生薑有剩餘，肉店門前亦有不少人排隊輪候。一間以「不賣隔夜肉」為口號的連鎖店幾乎清倉，所有貨架空空如也。菜檔店主文先生表示，買菜市民倍增，比平日早3小時沽清所有蔬菜，預計未來數天菜價將漲三、四成。

在灣仔工作的周小姐說，她租住的單位屬於劏房，空間有限，平日沒有儲備糧食的習慣，都是即買即食。昨日下班後她在超市排隊約40分鐘購買杯麵和麵包，估計可以食用到周六。

海外入口果菜商會會長吳永恩表示，昨日的搶購情況令人吃驚，曾見有市民搶購了10天的蔬果量，「新鮮食品保質期限短，容易變壞，非理性過度消費會導致大量食品變壞、浪費。」他續指，就算颱風來襲，對於香港食品進口亦只是稍微影響，「打風一兩天，香港食品供應完全沒有問題，市民無需過度擔心，反而過度搶購，會造成浪費，應保持冷靜、理性消費。」

九龍果菜同業商會副理事長張志祥則稱，理解市民未雨綢繆搶購糧食蔬菜，但他認為市民不用擔心供應，因為香港蔬菜生果供應充裕，「打風一兩天都夠食。」他又指個別菜販及超市颱風期間亦照常營業，市民隨時都能買到新鮮食物。